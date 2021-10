Provoste por denuncia contra su esposo en licitación de Junaeb: "La candidata soy yo, no mi marido"

La Contraloría lleva un juicio contra Mauricio Olagnier, ex funcionario de la Junaeb, para la restitución de cerca de 860 millones de pesos.

La senadora de la Democracia Cristiana y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se refirió al juicio que lleva adelante la Contraloría en contra de dos ex funcionarios de la Junaeb, uno de ellos su esposo.

Según una publicación de La Tercera, la Contraloría presentó una demanda en contra del ex coordinador de Compras y Contratos de la Junaeb Nelson Hadad Abuhadba y quien fuera jefe del Departamento de Logística Mauricio Olagnier Tijero, esposo de la candidata presidencial.

Con esa acción, el ente fiscalizador busca que los ex funcionarios restituyan 860 millones de pesos, a quienes se les atribuye realizar una operación de manera irregular relacionada con la producción y distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para estudiantes que no cumplían los requisitos para obtenerla.

Al respecto, Provoste recalcó: "La candidata soy yo, no mi marido". Además, aseguró que se trata de "cosas que solo se explican por el clima de polarización de la campaña".

Sobre el trabajo de su esposo al interior de la Junaeb, la candidata recalcó que él "no fue director, no fue jefe y no tomaba las decisiones" al interior del organismo.

"Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de nuestros maridos", aseveró la senadora. Junto con eso, reiteró que ella nunca ha utilizado privilegios "para que esta situación no fuera vista".