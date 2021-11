Provoste califica a Boric de "candidato de extrema izquierda" y critica apoyo del PC a Daniel Ortega

La abanderada del Nuevo Pacto Social también tuvo palabras para la defensa de la dictadura que hizo ante medios internacionales José Antonio Kast.

La candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se refirió a la ultima semana de campaña presidencial, en especial a las declaraciones dadas por el Partido Comunista sobre la dictadura en Nicaragua y a los dichos de José Antonio Kast en defensa de la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante la semana se generó una polémica en el interior de Apruebo Dignidad por el respaldo, en sus redes sociales, del Partido Comunista a la situación política en Nicaragua, tras el resultado de las elecciones que darían como ganador a Daniel Ortega, a pesar de que varios de los opositores a su gobierno fueron encarcelados o exiliados.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la senadora comentó que de lo ocurrido dentro del bloque de izquierda “lo que importa son los principios en que se sustenta, por lo tanto no puede haber ninguna duda en el apoyo irrestricto al principio de los Derechos Humanos . En Nicaragua se han violado los Derechos Humanos, nadie puede catalogarlo como una elección democrática teniendo a todos los adversarios detenidos”.

🔴 "El partido más poderoso que apoya al candidato de la extrema izquierda, no cree en el apoyo irrestricto a los Derechos Humanos", dice Yasna Provoste por declaración del PC sobre Nicaragua.



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/O6pwohjW8w — T13 (@T13) November 14, 2021

“Yo no lo catalogo de un error, lo que me parece que es que forma parte de una negación permanente cuando las violaciones a los DDHH se están arrasando en dictaduras de izquierda. Hacen vista gorda”, agregó.

En esta misma línea, Provoste recalcó que lo preocupante de la situación es que " el partido más poderoso que apoya al candidato de la extrema izquierda, no cree en el apoyo irrestricto a los Derechos Humanos ".

Críticas a Kast por defender a Pinochet

La abanderada del Nuevo Pacto Social emplazó a José Antonio Kast por sus dichos ante medios internacionales, en donde defendió la dictadura de Augusto Pinochet.

“Él debiera acordarse que fue rostro en la franja del Sí en apoyo a Pinochet en esa época”, comentó Provoste.

En este sentido agregó que “debiera tener bien buena memoria para darse cuenta que en nuestro país durante la dictadura cívico-militar sangrienta muchos civiles no solo fueron cómplices pasivos como dijo el Presidente Piñera en su primer gobierno, sino que estuvieron involucrados en situaciones muy complejas de crímenes en donde a los opositores no solo se les encarceló, se les mató, torturó, se les hizo desaparecer y hasta el día de hoy son miles de familias que no saben el paradero de sus seres queridos”.

Provoste sobre Kast: "Estamos frente a una persona que niega la crisis climática, las violaciones sistemáticas a los DDHH no solo en la dictadura cívico militar en la que participaron, sino también en los hechos recientes".



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/zzDFJ2xn2o — T13 (@T13) November 14, 2021

La senadora por Atacama fue enfática al decir que “aquí estamos frente a una persona que niega una crisis que es planetaria como es la crisis climática, niega las violaciones sistemáticas a los DDHH ocurridas en nuestro país ”.

“No lo digo sólo respecto a la dictadura cívico-militar en la que participaron -en la que fue parte y rostro-, sino también en los hechos recientes entre 2019 y 2020 en donde los informes internacionales dan cuenta de las violaciones en materia de DDHH", agregó.

Desesperación a pocos días de las elecciones

Por otro lado, la parlamentaria se refirió a las palabras de Gabriel Boric sobre las decisiones de algunos senadores de la Democracia Cristiana de oponerse al proyecto de cuarto retiro del 10%.

Sobre las críticas de Boric dijo que ”yo creo que eso forma parte de su programa y estrategia de gobierno, la DC ha dado grandes apoyos a nuestro país, no lo digo solo por ahora. Él lo debería saber muy de cerca, su padre es demócrata cristiano”.

Provoste: "(Boric) se molesta mucho cuando uno le dice que es el candidato del Partido Comunista"



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/RGiv9ufBfW November 14, 2021

“Yo no creo que para nosotros sea un tema para lo cual entrar en estos comentarios, son parte de la desesperación a pocos días de una contienda electoral ”, afirmó.

En esta línea sostuvo que ella es orgullosa de su bloque político, a diferencia de Boric, quien "se molesta mucho cuando uno le dice que es el candidato del Partido Comunista, si son parte de su coalición”.

Revisa la entrevista completa a Yasna Provoste en Mesa Central