Entre el lobby y la destitución: Provoste y Sichel cruzan acusaciones en debate presidencial

El trabajo privado del candidato Sichel y el pasado político de la abanderada DC fueron parte de un tenso diálogo en la sección de preguntas cruzadas.

A poco más de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los candidatos se enfrentan en un debate televisado que contiene una parte de preguntas cruzadas.

Luego de un sorteo, a Yasna Provoste (DC) le tocó hacer una pregunta a Sebastián Sichel (Independiente de Chile Podemos Más), candidato al que ya había cuestionado por su pasado en la empresa de asesorías Burson-Marsteller.

Este lunes Provoste le enrostró a Sichel su trayectoria como "lobbista" y el haber ocultado que sacó el primer 10% de fondos AFP para invertirlo en su APV. Finalmente le preguntó si había sido lobbista de alguna empresa del gas.

Molesto, Sichel aludió a la acusación constitucional que condenó a Provoste cuando era Ministra de Educación: "Los únicos años que no trabajaste en el sector público es porque te destituyeron porque no hiciste bien tu trabajo. Fui abogado orgullosamente. Me impresiona cómo gente como tú no entiende y ataca a los que trabajan en el sector privado".

"El único gráfico en el que estás muy arriba es en el aporte de privados", fue una de las acusaciones que hizo Provoste.

Sichel, por su parte, fustigó a Provoste por seguir recibiendo el sueldo como senadora.

Luego de varios intercambios, Provoste insistió con la pregunta: "¿Fue lobbista de las empresas del gas?".

"No he tenido como cliente a una empresa del gas", cerró el abogado.