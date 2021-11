Ministro Raúl Figueroa plantea apoyo a Kast y dice que "el gobierno no puede ser neutral"

El titular del Mineduc advirtió además -a su juicio- los riesgos para la educación en caso de que Gabriel Boric llegue a La Moneda.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa , expuso abiertamente su opción presidencial en las elecciones del pasado 21 de noviembre, donde se definió que en segunda vuelta se medirán José Antonio Kast, abanderado del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric, del pacto Apruebo Dignidad.

En este sentido, precisó en entrevista con La Tercera que "voté por José Antonio Kast en primera vuelta. Soy independiente, no tengo militancia en ningún partido político y la verdad es que desconozco cuál fue el comportamiento del resto de los ministros".

Figueroa ha sido el primer ministro en decir públicamente su preferencia, contrario a lo que han hecho el resto de los secretarios de Estado del comité político, e incluso el propio Presidente Piñera, que hasta el momento han preferido mostrarse neutrales.

Respecto a esto, el titular del Ministerio de Educación (Mineduc) declaró que "el gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad".

Consultado si todos los ministros respaldan la candidatura de José Antonio Kast, la autoridad indicó que "lo que veo es que Kast representa un ideario de mayor libertad, diversidad y seguridad y, obviamente, habría que preguntarle al resto de los ministros, pero lo que veo es que todos comparten ese ideario".

Por otra parte, el secretario de Estado advirtió los riesgos -en su opinión- para la educación en caso de que Boric llegue a La Moneda.

"Me preocupa muchísimo que quienes apoyan y acompañan a Boric en materia, por ejemplo, de libertades en educación, han sido particularmente explícitos en marcar un retroceso en esas materias", afirmó.

Y añadió: "Daniel Jadue, cuando era precandidato en las primarias, dijo expresamente que le parecen muy bien los colegios particulares solo en la medida que no reciban financiamiento estatal. Y lo que más me preocupa es que, siendo tan clara la posición de quienes apoyan a Boric en esta materia, al candidato parece no importarle esa posición radical".

"Hemos sido todos testigos del servilismo que ha tenido la izquierda, por ejemplo, con una agenda propia del Colegio de Profesores. Hoy día el Colegio de Profesores plantea expresamente la extinción del sistema particular subvencionado y, por lo tanto, nada hace pensar que, en esa materia, los políticos de izquierda y en particular el candidato de izquierda, vayan a tener una posición diferente", cerró.