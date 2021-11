RN solicitó la expulsión de core de Antofagasta que pedía votos a cambio de terrenos

Guillermo Guerrero es investigado por cohecho tras revelarse audios en los que estaría solicitando votos para su reelección a cambio de gestiones.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, confirmó que se solicitó la expulsión de la colectividad del consejero regional (core) de Antofagasta Guillermo Guerrero, tras confirmarse una investigación por cohecho en su contra.

Guerrero se encuentra siendo investigado por el presunto delito de cohecho, tras revelarse audios en los que estaría solicitando votos para su reelección en el cargo a cambio de gestiones de terrenos para comités vecinales.

Cedida Lee También > Condenado por homicidio intenta fugarse desde el techo de la ex penitenciaría

"Te lo digo por la amistad que tenemos, porque aquí van a ganar premios, pero ¿está el compromiso por ir a votar por mí? Porque en realidad ya me preocupó y créeme que yo he entregado harto y me he echado a muchos comités encima por esto y casi me voy a Contraloría. Espero el apoyo, me he jugado mucho el pellejo", afirmó Guerrero.

Y, en el audio, el consejero regional agregó que "en menos de seis meses o un año ya tienen, ustedes, asignados terrenos; eso no se hace nunca. Así que yo espero lo mínimo, que la gente de los comités valore lo que uno está haciendo, porque yo eso no lo hice por ningún comité y es irregular . O sea, la Contraloría me pilla y créeme que me quitan hasta el cargo".

Tras conocerse la noticia, el propio presidente de la tienda oficialista, Francisco Chahuán, manifestó que "hemos pedido, al Tribunal Supremo del partido, la inmediata expulsión del consejero regional Guillermo Guerrero, de Antofagasta".

"En Renovación Nacional el principio de la probidad y la transparencia son piedra angular de la acción política, por lo tanto, esperamos que el Tribunal Suprema resuelva en el más breve plazo la expulsión del partido del consejero regional", enfatizó Chahuán.