Moreira pide al gobierno no hacer más campaña por Kast: “Menos posibilidades tendrá de ganar”

El senador UDI aseguró que los apoyos del gobierno a la candidatura del Partido Republicano solo son “autogoles políticos”. El último ministro en apoyar abiertamente a Kast fue el titular de Educación, Raúl Figueroa.

El senador de la UDI, Iván Moreira , hizo un llamado al gobierno a no apoyar más, abiertamente, a la candidatura de José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El parlamentario aseguró que cada respaldo del Ejecutivo al Kast es un “autogol político”.

“Cada día que pasa nos hacemos más autogoles políticos. En la medida que el gobierno se involucre más en la campaña de Kast, menos posibilidades de ganar tiene”, dijo Moreira.

“Debe haber una estrategia coordinada, de lo contrario le vamos a estar dando pretextos para que nos acuse de intervención electoral la oposición. El gobierno debe ser más cauto, eso no significa que no tenga opinión”, añadió el senador por la región de Los Lagos.

Las palabras de Moreira llegan justo luego que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, apoyara enfáticamente al candidato del Partido Republicano para los comicios del 19 de diciembre. En entrevista con La Tercera, el titular de Educación reconoció que había votado por Kast en primera vuelta e hizo un llamado al gobierno a darle su respaldo abiertamente.

"El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad", aseguró Figueroa.

La crítica de Moreira apunta a los comentarios hechos por el ministro, pero también a lo que ha ocurrido los últimos días. El sábado criticó a la exsubsecretaria Paula Daza, quien había pedido permiso sin goce de sueldo para ingresar al comando de Kast y la llamó a renunciar a su cargo, lo que se hizo efectivo este lunes.

La Contraloría General de la República le ordena a todas las autoridades públicas a tener prescindencia política, es decir, no manifestarse a favor o en contra de opciones durante campañas electorales.

Desde la oposición ya habían acusado intervencionismo electoral cuando Daza anunció que no iba a dejar su cargo, y también cuando el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, defendió la decisión de la exsubsecretaria y aseguró que en la oposición había “pánico” de cara a las elecciones.