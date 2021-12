Ossandón apoya a Kast y aconseja "no basar toda su estrategia en el anticomunismo"

El senador RN le entregó su apoyo al candidato del Partido Republicano, pese a que reconoció que tiene diferencias con el aspirante a La Moneda.

El senador reelecto de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, le entregó, este jueves, su apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero también le dio algunas “sugerencias”.

“Pese a las diferencias que tengo con Kast, lo voy a apoyar porque hoy es la mejor alternativa para el país que debemos construir”, dijo Ossandón.

“Le he sugerido, a través de una carta, que para ganar debe impulsar cambios profundos en lo social, y no solo basar toda su estrategia en el anticomunismo. El malestar de octubre fue real; no solo hay que recuperar el orden, sino que también hay que hacer cambios”, agregó al parlamentario.

Durante la mañana de este jueves, Ossandón anunció a través de redes sociales que apoyaría la opción de Kast, pese a las diferencias que tienen, al considerarlo “la mejor alternativa”, en el balotaje que lo medirá ante el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric.

Quiero un 🇨🇱 mejor y pese a diferencias q tengo con JAK lo voy a apoyar porque es la mejor alternativa para el país q debemos construir.

Le he sugerido que para ganar debe impulsar cambios profundos en lo social porque el malestar de octubre es real y no un estallido delictual. pic.twitter.com/umBnXOUy2v December 2, 2021

El senador RN había sido crítico del excandidato presidencial, Sebastián Sichel, quien condicionó su apoyo a Kast a una serie de puntos, en materia de género, diversidades sexuales, derechos humanos y tratados internacionales, entre otros.

Si bien Ossandón entregó su respaldo sin condiciones, si fue enfático en decir que Chile necesitaba impulsar cambios.