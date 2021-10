Goic y cuarto retiro: "He sido clara respecto de lo inconveniente de que este proyecto avance"

La senadora de la Democracia Cristiana también comentó el escenario de Sebastián Sichel, luego de las acusaciones de financiamiento irregular.

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic conversó con Álvaro Paci en T13 Noche, apuntando al cuarto retiro , al liderazgo de Yasna Provoste y al escenario de Sebastián Sichel en las elecciones presidenciales, entre otros temas.

Acerca de lo primero, la senadora ha apuntado a los efectos nocivos que tendría un nuevo retiro para las personas más vulnerables. “A mí me parece que es evidente, el día de hoy se han reafirmado los argumentos técnicos que indican el efecto que está teniendo en nuestra economía, y creo que ha llegado el momento de que la política en esto haga su trabajo, pensemos en el mediano plazo y cómo vamos alineando la situación económica”, comentó al respecto.

“Hay un tema que es muy importante. La situación de la discusión de este cuarto, o eventual quinto retiro, es muy distinta de los tres primeros retiros, donde nosotros no teníamos ayudas universales con el IFE, se justificaban en la pandemia. Hoy día la discusión es absolutamente distinta”, continuó.

Sobre su voto, recalcó que “he sido bastante clara respecto de lo inconveniente de que este proyecto avance. Señalé que esperaba que no pasara de la Cámara de Diputados, eso no se dio así, y hoy día lo que nos corresponde es mirar con seriedad cuál es el impacto que esto está teniendo en la gente”.

“Lejos la mejor candidata”

Carolina Goic también destacó que “hoy día no hay duda, sobre todo después de lo que vimos en el último debate, que (Yasna Provoste) es lejos la mejor candidata. Es quien está hoy día en condiciones de ofrecer gobernabilidad al país”.

En tanto, acerca del respaldo de la candidata presidencial al cuarto retiro, la senadora comentó que “no soy de las que cree que el liderazgo de Yasna Provoste se juegue en si ordena o no a sus parlamentarios, sino en si somos capaces de hacer una discusión ponderando los temas sobre la mesa, y de verdad me encantaría en materia del debate presidencial que salgamos de la trampa de los retiros”.

Mientras que sobre la carrera presidencial, afirmó que “las encuestas se han equivocado, eso lo hemos visto. Son sí una foto de la realidad y ella va en alza y me parece que eso es positivo”.

“En la medida que ella pueda desplegar con mayor claridad su programa, no tengo duda que va a ser la alternativa en segunda vuelta”, añadió.

“Una situación muy compleja”

Acerca del escenario de Sebastián Sichel, tras acusaciones de financiamiento irregular , afirmó que “a mí me parece que es una situación muy compleja y déjame decirte que me parece que el candidato ha eludido dar la respuesta. Aquí cuando se es candidato, y sobre todo si aspira a la presidencia de la República, tal cual como él mismo ha dicho: transparencia total”.

“Me parece que él está al debe en explicar si las boletas son ideológicamente falsas, si financió irregularmente su campaña. Creo que esa pregunta está al debe y corresponde que se actúe en esto con la máxima transparencia tal cual como él ha señalado”, agregó.