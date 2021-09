Servel por candidaturas rechazadas: “Cuando se espera hasta último minuto, se cometen errores”

Desde el Servicio Electoral se defendieron por las acusaciones de distintos sectores políticos que acusaron errores de su parte en la inscripción de candidaturas parlamentarias.

El Servicio Electoral (Servel) responsabilizó a los partidos políticos por las más de 200 candidaturas parlamentarias rechazadas que fueron conocidas este jueves. Los principales afectados fueron el pacto Apruebo Dignidad, con 96 candidaturas rechazadas, y el Partido Republicano con 90.

Ambos movimientos aseguraron que fue el Servel el que tuvo errores en su plataforma para la inscripción de candidatura y desde el organismo, pese a que reconocieron algunas inconsistencias, responsabilizaron a los propios partidos.

Agencia Uno Lee También > Candidaturas rechazadas por el Servel: ¿Qué fue lo objetado y qué pueden hacer los afectados?

“Cuando las cosas no se hacen con el debido tiempo y se espera el último minuto es normal que se comentan errores. Para prevenir situaciones problemáticas, el Consejo Directivo reiteró a cada uno de los Partidos Políticos las instrucciones para un correcto y oportuno proceso de declaración de candidaturas. Esto se realizó mediante un comunicado publicado con fecha 9 de agosto en el sitio web de Servel y enviado a cada uno de los Partidos Políticos”, dijeron desde el organismo.

Las causales de rechazo de candidatura fueron variadas, sin embargo, la que más se repitió fue que la declaración de candidatura no haya sido declarada por otros partidos integrantes del mismo pacto electoral, que en muchos casos del proceso en curso no tenían ninguna dificultad para hacerlo.

“No obstante, es efectivo que el sistema carecía de algunas funcionalidades para los partidos regionales, las dificultades que ello ocasionó fueron subsanadas cuando los afectados, al menos cuatro pactos electorales parlamentarios, solicitaron oportunamente su corrección. En solo dos casos hicieron la solicitud al final del plazo legal, lo que les impidió el perfeccionamiento de las declaraciones asociadas”, añadieron desde el Servel.

De todos modos, las coaliciones pueden presentar un requerimiento ante el propio Servel para que reconsidere la decisión, pero tanto Apruebo Dignidad como el Partido Republicano anunciaron que recurrirán a instancias judiciales.