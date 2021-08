Sichel responde a J. A. Kast: "Se tiene mucha fe, pero ahora tiene que probarlo en una elección"

El candidato presidencial de Chile Vamos además insistió en sus críticas al cuarto retiro del 10%: "Veo mucha tentación de algunos parlamentarios, incluyendo de Chile Vamos, de hacer lo que parece popular y no hacer lo que es bueno".

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel (ind), insistió en sus críticas ante un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, señalando que "si bien es popular, es una muy mala decisión".

"Hay parlamentarios que caen en la tentación en un año electoral pase lo que pase, se necesite o no se necesite aprobarlo igual, porque sienten que con eso abrochan su propia elección y me parece en este minuto no solo una irresponsabilidad, sino una forma de seguir destruyendo una precaria red de protección social", declaró Sichel este miércoles en conversación con Tele13 Radio.

En este sentido, precisó que le encantaría que los parlamentarios tuvieran "la misma premura para aprobar la reforma de pensiones".

"Veo mucha tentación de algunos parlamentarios, incluyendo de Chile Vamos, de hacer lo que parece popular y no hacer lo que es bueno. Es relevante que ojalá el parlamento y los parlamentarios no miren tanto su propia elección, si no la próxima generación y lo que va a pasar en el mediano plazo con las pensiones si las seguimos destruyendo", manifestó.

En relación a la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal hasta noviembre, el candidato presidencial indicó que "era necesario".

"Había un espacio de incertidumbre natural para las personas que lo recibían, cortarlo de plano no parecía razonable. El gobierno tiene que hacer sus cálculos de hasta cuándo puede pagarse. Es una política pública necesaria pero carísima", expresó y añadió que en comparación al cuarto retiro "es una política pública razonable porque tiene una cobertura bastante universal".

Un tema que genera duda es qué pasará con el pago del IFE de septiembre , el cual por ley quedó estipulado que solo será de un 50%. En este sentido, Sebastián Sichel comentó que es un "tema que se debería solucionar".

"Entiendo que así quedó en la ley que aprobó el Congreso y creo que debería haber una conversación entre el Congreso y el Gobierno para ver si se puede aumentar. Ojalá haya una conversación de cómo suplirlo o cubrirlo con un IFE Laboral", sostuvo.

Rivalidad con José Antonio Kast

En conversación con T13 Noche, José Antonio Kast desmintió que desde Chile Vamos le hayan pedido bajar su candidatura, dado al supuesto temor de que Sebastián Sichel no pueda pasar a una eventual segunda vuelta presidencial, precisamente por los votos a Kast.

"Si no le tienen confianza a Sichel [Sebastián], de que no va a sacar una buena votación, eligieron mal", aseguró.

Frente a estas declaraciones, el candidato presidencial de Chile Vamos declaró que "me dan lo mismo" y precisó que Kast "está demasiado auto confiado y lo que hace todo el día es hablar del resto".

"José Antonio Kast se tiene mucha fe, tiene un proyecto propio, está bien que se tenga fe, pero hasta ahora tiene que probarlo en una elección", comentó Sichel en Tele13 Radio.

Y añadió: "A mí en general no me gustan los caminos propios. El caudillismo no es parte de una buena política, tenemos una crisis de gobernabilidad, necesitamos construir mayorías, Chile necesita construir acuerdos y tenemos que contribuir a un buen clima en la política y no estas cosas como autorreferentes que al final lo que hacen no es solo mermar la capacidad política del resto, sino que también dañar la credibilidad política".