Sichel: "Nos ha pegado súper fuerte desaparecer de la discusión pública por las peleas políticas"

En conversación con T13, el candidato presidencial de Chile Podemos Más analiza su participación en el debate presidencial realizado la noche de este lunes y los factores que inciden en su caída en las encuestas. Entre estos últimos identifica la controversia en torno al cuarto retiro de fondos de pensiones y la vinculación del Presidente Sebastián Piñera con los Pandora Papers.

A sólo horas de concluída su participación en el debate presidencial 2021 transmitido la noche del lunes por Canal 13, TVN y Mega, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, analizó en conversación con T13 su performance en el foro, pero también los factores que él cree han incidido en su caída en distintas encuestas, donde en las últimas semanas ha sido desplazado del segundo lugar por el postulante del Partido Republicano José Antonio Kast.

En primer término, Sichel abordó una de las principales controversias del debate: la acusación de la carta DC Yasna Provoste respecto a su eventual rol como lobbista a favor de una empresa distribuidora de gas.

“No es que me enojé, pero cuando las personas mienten o no entiende en qué trabaja el resto, los profesionales que nos hemos ganado la vida, que no llevamos 30 años trabajando en el sector público, y hace de su mentira una forma de interpretar los hechos, me preocupa en política. Necesitamos muchos más políticos que no vivan de la política, que no lleven 30 años trabajando del Estado, gente que conozca la realidad de Chile no porque se la contaron en los pasillos del Congreso o porque saltó de la Universidad al Congreso sino porque trabaja”, aseguró Sichel, reiterando la defensa que realizó la noche del lunes, cuando subrayó su desempeño como abogado en el sector privado.

"Cuando alguien que sólo ha trabajado en política cuestiona a alguien que se ha ganado la vida en el mundo privado, hay algo ahí peligroso. Y creo que además miente, pues sin ninguna prueba dice que yo trabajé para una empresa (de gas). Es una mala forma de ver la política. Yo lo ví antes con Mariana Aylwin, cuando la acusaba del lucro, es una forma muy mala de ver la política. Y creo que dice algo muy evidente, que ella y Boric son iguales, son parte del mismo proyecto, más de izquierda, que busca destruir a todas aquellas personas que no trabajan o viven de la política”, añadió Sichel.

Sobre su caída en las encuestas, el abanderado del oficialismo volvió a desestimar su relevancia a la hora de predecir un resultado. “Nunca en una encuesta se mostró que ibamos a ganar en una primaria y la ganamos. Yo creo que las encuestas tienden a mostrar minutos y no elecciones”, sostuvo el exministro de Desarrollo Social, quien sin embargo revisó los factores que a su juicio han incidido en la caída que ha experimentado en distintos sondeos.

“Ha habido demasiada discusión política en la agenda. Si algo me hizo ser un ministro querido, valorado en su minuto, ser un presidente de banco valorado, es que hablábamos más de las propuestas de las personas. Y en este tráfico de mentiras , de peleas eternas, de discusiones política, uno tiende a pasar desapercibido porque la discusión política se la toma la mala política. Y nos ha pasado eso. Nos ha pegado súper fuerte desaparecer de la discusión pública por las peleas y los conflictos políticos”, señalo.

-¿Se refiere a lo del cuarto retiro?

-Puede ser. Han pasado más cosas en estas semanas…

-¿Las revelaciones de Pandora Papers vinculadas al Presidente Piñera?

-Han pasado más cosas como esa, que obviamente siempre afectan a una candidatura que está en la centroderecha pero que quiere ser responsable. Lo que nunca voy a ser es irresponsable o populista, que es algo que vi mucho ayer en el debate.

Consultado sobre las razones por las cuáles el caso Pandora Papers podría impactarlo, Sichel aseguró que “eso lo evaluan los ciudadanos. Yo soy súper estricto en esto. Transparencia total, claridad en toda la información, necesidad que las instituciones investiguen, necesidad que se aplique todo el rigor en el caso de haber infracciones, voy a hacer lo que creo correcto en esto. Es obvio que complica la situación en un espacio electoral que involucra al gobierno. Pero como creo representar un nuevo ciclo, quiero mostrarle a los chilenos que se acaban los tiempos de Piñera y Bachelet , ese tipo de liderazgos no sirven para el país que viene y que seguir debatiendo sobre eso es malo”, sentenció.

Pese a su confianza en que logrará estar en la segunda vuelta, Sichel también reconoció que el escenario presidencial está abierto. “Acá hay algo bastante evidente. Hay cuatro candidatos que están compitiendo más o menos en las mismas condiciones y cualquiera puede pasar a segunda vuelta. Escenarios como que José Antonio Kast y yo podemos pasar o pueden pasar los dos candidatos de izquierda es una probabilidad”, finalizó.