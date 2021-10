Sichel responde a entrevista de su padre: "Es un ataque artero, falaz y personal"

El candidato contestó luego de la entrevista concedida por su padrastro Saúl Iglesias, misma persona de quien Sichel rechazó seguir teniendo su apellido. Además, recalcó que Iglesias tiene antecedentes penales por violencia intrafamiliar.

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la entrevista concedida por Saúl Iglesias, su padrastro, en la que revelaba episodios de la infancia del abanderado oficialista.

En el artículo publicado en The Clinic, Iglesias afirmaba que Sichel "disfrazó la realidad" de los episodios de precariedad vividos en su infancia y acusó que "esta historia que cuenta es una barbaridad que usa para llegar al puesto y para sensibilizar a la gente".

La respuesta no tardó por parte del aludido. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el candidato Sichel señaló que "con dolor, rabia y profunda molestia, mi familia y yo tuvimos conocimiento de la entrevista publicada por el diario The Clinic a Saúl Iglesias".

"Una persona con antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y maltrato a menores de edad", añadió.

Del mismo modo, añadió que "la publicación no es una información de interés público; es un ataque artero, falaz y personal a un candidato , y no lo voy a tolerar. No todo vale en política".

"Como candidato estoy analizando las acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida", sentenció Sichel.