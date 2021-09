Sichel y aniversario 48 del Golpe de Estado: "No podemos dejar que el pasado nos divida"

A través de una carta publicada en El Mercurio, el candidato presidencial de Chile Vamos también pidió que "cuidemos nuestra democracia".

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, realizó u na reflexión sobre el aniversario número 48 del Golpe de Estado .

A través de una carta publicada en El Mercurio, el aspirante a La Moneda pidió que "cuidemos nuestra democracia" y no permitir que "el pasado nos divida".

"Soy de una generación que mira el quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973 como un hecho trágico y doloroso. Soy de una generación que tiene conciencia de que no quiere vivir algo así nunca y que defiende los derechos humanos de forma irrestricta", sostuvo Sichel, que nació cinco años después del derrocamiento de Salvador Allende.

El abanderado además dijo ver con esperanza los próximos años para Chile y que se debe avanzar hacia una sociedad más justa, entre otras cosas. Por lo mismo, pidió que no haya divisiones: "Me rebelo ante la idea de los buenos contra los malos; ellos versus nosotros; los de abajo contra los de arriba. Me rebelo a pensar en la política de las dos mitades, en proyectos que piensan en algunos chilenos y no en todos los chilenos", sostuvo.

"No podemos dejar que el pasado nos divida, en que el única objetivo sea doblarle la mano al que está al frente, en la lógica de vencedores y vencidos, de hacer política contra alguien y no junto a muchos", agregó.

Para finalizar, el candidato Sichel aseguró que los "chilenos quieren que el futuro sea mucho mejor que el presente y que no nos quedemos mirando al pasado".