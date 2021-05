Diputados que respaldan a Lavín piden candidato único de la UDI tras dichos de Matthei

Los parlamentarios le enviaron una carta al presidente del partido para solicitar que se realice una pre primaria entre ambos candidatos.

Un grupo de diputados de la UDI, que respaldan la candidatura presidencial del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, envió, este martes, una carta al presidente del partido Javier Macaya para que se defina a un solo candidato de la UDI en las primarias de Chile Vamos y no compitan Evelyn Matthei contra Lavín.

“No nos puede llevar a cometer el error de llevar a dos candidatos a la primaria. El Consejo General de la UDI debe tomar una definición y los militantes debemos acatar el resultado y trabajar con compromiso por quien resulte ganador”, dijeron los 21 diputados que firman la misiva.

“Dos candidaturas a la primaria de Chile Vamos significa dividir a la UDI, no unirla; significa debilitar nuestras posibilidades de triunfo, no fortalecerlas; significa paralizar al partido, no movilizarlo. Nos preguntamos, ¿cuántos alcaldes o dirigentes de base no harán campaña para no herir al otro candidato?”, agregaron.

La carta de los parlamentarios llega luego que la actual alcaldesa de Providencia que va a la reelección por la comuna, anunciara que competiría en la primaria presidencial de Chile Vamos que se realizará el 18 de julio y en la que participarán además el RN Mario Desbordes, el Evópoli Ignacio Briones y el independiente ex ministro Sebastián Sichel.

“Los partidos tienen que actuar de manera correcta, que den confianza a la ciudadanía y lo que entiendo es que la ciudadanía es la que quiere decidir y no un puñado de personas que se arrogue esa decisión”, dijo aquella vez.

La intención de Matthei es que el consejo general de la UDI, que se reunirá este 17 de mayo no decida prohibirle que se presente en la primaria presidencial.

Lavín ya había emplazado a la directiva del gremialismo para que no haya más de un candidato del partido en la primaria de Chile Vamos, lo que ahora tuvo el respaldo de los diputados.

“Todas las encuestas muestran que la segunda vuelta presidencial está muy cuesta arriba. Para maximizar nuestras opciones, es necesario que el candidato de Chile Vamos tenga una gran votación en primera vuelta. No es lo mismo pasar a segunda vuelta con el 45% de los votos, que con el 35%. Del mismo modo, de cara a la primera vuelta, no es lo mismo haber ganado la primaria con el 60% de los votos que con menos de la mitad de los votos”, insistieron.