Con mascarilla y cuidándose del sol: Sergio Chamy, "El agente topo", compartió foto tras ir a votar

El popular protagonista del documental chileno que fue nominado al Óscar, además envió un importante mensaje para los chilenos y chilenas en esta jornada de votación.

Una intensa jornada de votaciones se vive este domingo en el marco de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, para decidir cuál de los dos candidatos, José Antonio Kast (Partido Republicano) o Gabriel Boric (Convergencia Social) llegará a La Moneda.

En este contexto, muchas han sido las personas que ya ejercieron su voto, y uno de ellos fue el popular protagonista del documental chileno "El agente topo" , que fue nominado al Óscar, Sergio Chamy.

A través de su cuenta de Instagram, Sergio compartió una fotografía tras haber sufragado, y donde se le ve además con mascarilla y un jockey para potegerse del sol y las altas temperaturas, que para este domingo se esperan que lleguen a los 36°C en la región Metropolitana.

Asimismo, el protagonista de la cinta envió un importante mensaje a todos sus seguidores.

"Desde el año 54 que no me pierdo ninguna elección. Me emociona tanto saber que mi voto contribuye a la designación de un nuevo presidente", comenzó diciendo.

Y añadió: "Por eso amigos, no dejen de votar, todos somos importantes!!!!!! Un abrazo y lindo domingo!!!!"