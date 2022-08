Conversaciones Work/Café: Los mejores capítulos de estos dos últimos años

Acompañar y entregar los mejores consejos a las pymes son algunos de los valores que tienen estas charlas. Y en esta trayectoria queremos destacar algunas conversaciones. Conoce cuál son.

Las Conversaciones Work/Café son un espacio muy esperado por los emprendedores, ya que ahí pueden conocer la historia de personas reconocidas en diversos ámbitos que han superado las adversidades y han triunfado en lo que hacen.

En estos dos años, los conceptos que más se ven reflejados en este espacio son: el aprendizaje, la mentoría, los ejemplos, valores, consejos y ganas de seguir creciendo. Es por esto, que queremos destacar cuatro Conversaciones Work/Café que marcaron un precedente para la audiencia.

“NotCo, el emprendimiento que ha cambiado la forma en que nos alimentamos”

En ese capítulo, Federico Sánchez conversó con Matías Muchnick, cofundador de NotCo , la reconocida compañía que desarrolló productos veganos, en base a plantas, que reemplazan la necesidad de consumir carne o cualquier comida proveniente de los animales. Asimismo, Matías contó cómo pasaron de ser solo una idea innovadora a cambiar el paradigma de la alimentación a nivel global y que ya alcanzó la categoría de “Unicornio” en startups.

“Con equipo, ¡nada es imposible!”

Fue en 2021 cuando los medallistas olímpicos Fernando González y Nicolás Massú , hablaron de la importancia del trabajo en equipo, tanto en los deportes como en otros ámbitos de la vida. Y en el caso de los emprendedores, ellos dieron su ejemplo de cuando comenzaron. Contaron las dudas que tenían, los fracasos que sufrieron, y todas las veces que tuvieron que levantarse. Y también abordaron la importancia del tiempo y la experiencia que adquirieron.

"Cómo llegar a ser la número uno del mundo"

Este año, Christiane Endler fue reconocida como la mejor del arquera del mundo según el premio The Best, y también fue galardonada como la mejor arquera de la liga francesa femenina. Y es que “Tiane” no solo es un ejemplo para el mundo deportivo, sino que para todos quienes se han esforzado por salir adelante. Es por ello que la portera nacional compartió sus estrategias y consejos con la comunidad de Emprendedores por Work/Café.

¿Cómo hacer de tu pasión tu trabajo?

Talento y energía son algunas de las cualidades que posee Virginia Demaria, la chef y conductora de televisión que es un ícono de las manualidades y la cocina. Es por esto que junto a Chantal Aguilar conversó sobre lo que ha significado para ella hacer de su pasión su trabajo. En el caso de los emprendedores, Virginia confesó que le fascina lo que hace y que considera que ahí está la clave del éxito en cualquier rubro.

