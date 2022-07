K O ' O H: Lencería que empodera a las mujeres embarazadas

La ropa interior es parte esencial de nuestra vestimenta, y más aún cuando nuestro cuerpo está viviendo diversos cambios físicos y emocionales, como ocurre en el proceso del embarazo. Y esta marca apunta a la comodidad, pero también a la seguridad y autoestima de las mujeres.

Fomentar el amor propio y generar una comunidad de apoyo es una de las motivaciones de Paola Srur, fundadora de K O ' O H, pyme que comercializa lencería para mujeres embarazadas. Pero, ¿Cómo nació esta idea de negocio? Son pocos los emprendimientos que se dedican a este rubro, es por esto, que su creadora al ver la falta de este tipo de tiendas, y más aún en regiones, decidió generar su pyme en esta área.

Hace cuatro años que Paola Srur se fue a vivir a Valdivia por amor. Su pareja es dentista y debía devolver la beca de su especialidad en esta ciudad. Estando en la Región de Los Ríos, Paola se dio cuenta que faltaban tiendas de lencería y decidió emprender en este rubro.

“Una de mis mejores amigas iba a ser mamá y quería regalarle algo para ella, porque siempre se piensa en la guagua, pero se deja a la mamá de lado. Y se me ocurrió comprarle un lindo sostén maternal, pero los que encontré no me gustaron. Eran poco estéticos, los colores muy fomes, los diseños muy apagados; y si tu cuerpo está cambiando, ponerte este tipo de ropa es terrible. Busqué otras tiendas, pero los que calzaban con lo que yo quería regalar eran carísimos”, dice Paola Srur y recuerda cómo surgió la idea de emprender.

Fue así como Paola se dio cuenta que no había este tipo de tiendas, y más aún en regiones . “Cuando comencé quise crear una pyme que fuera un aporte en el autoestima de las embarazadas, pero también en la comodidad, porque son muchos los cambios emocionales y corporales a los que se enfrentan las mujeres que van a ser mamás”, cuenta.

Pero el camino para emprender no fue fácil. En 2019 esta emprendedora concretó su idea de negocio abriendo el perfil de Instagram @kooh.cl. Posteriormente, se sumaron el perfil de Facebook www.facebook.com/kooh.cl y la web www.kooh.cl además de dos showrooms ubicados en Valdivia y Las Condes.

Debido a sus estudios previos como ingeniera comercial y diseñadora de vestuario, Paola quería fabricar ella misma la lencería, sin embargo, se dio cuenta que los costos se elevaban mucho y los productos serían muy costosos, algo que ella no quería. Ahí comenzó su búsqueda con proveedores de otros países, y luego de buscar y probar la ropa ella misma, decidió quedarse con una fábrica de Brasil.

Y para poder concretar este emprendimiento, Paola agradece a su pareja Pablo Dittus, que ha sido uno de los principales apoyos para sacar su marca adelante. También la ayuda que recibe de su familia, especialmente su mamá, que contribuye con la logística del showrrom en Las Condes y los despachos de los pedidos en Santiago.

El desafío del amor propio

Al igual que muchas pymes, la historia de K O ' O H no fue muy distinta, y su crecimiento no fue de un día para otro. “Emprendí sola, y creo que cuando tienes un socio es más fácil canalizar las ideas o puedes pensar con otro si te atreves o no a tomar algunas decisiones. Por eso creo que mi aprendizaje fue en la práctica, hasta que me asesoré con una coach laboral que me orientó en ámbitos comerciales y redes sociales para llegar a mis clientes objetivos”, puntualiza la fundadora de esta pyme.

Cuando ya estaban resueltos los puntos comerciales y de redes sociales, Paola se enfrentó a otro desafío: ¿cómo plasmar su sello en las fotos que subía en redes sociales? “Por la pandemia tenía que tomarme fotos a mí misma, y eso es muy difícil, pero no solo por la técnica, sino porque tienes que verte a ti misma con ´otros ojos´ y la verdad es que eso fue muy enriquecedor. Cuando entendí el concepto de lo que quería transmitir empecé con otras mujeres. En las sesiones hacía que ellas se sintieran cómodas, se libraran y amaran su cuerpo. Y ahora que estoy embarazada aproveché para fomentar el amor propio y poder transmitirlo a mis seguidoras”, explica.

Embarazo y autoestima

Vivir el embarazo es muy distinto a cómo te cuentan que puede ser. Y si bien, Paola siempre contenía a sus clientas quienes le contaban sus experiencias, no fue hasta que quedó embarazada que pudo comprender realmente lo que esto significaba. “Lo más difícil de este proceso ha sido la aceptación corporal. Yo siempre he tenido buena autoestima, pero con los cambios que he tenido en el embarazo he necesitado contención. Y si piensas, la mayoría de las mujeres no tiene una buena aceptación de sí misma, se acomplejan y se esconden en la ropa. Y tocar este tema ha sido muy importante, es con lo que más he podido conectar con las mujeres”, recalca la fundadora de esta pyme.

En esa línea, Paola comenta que la lencería es lo que da ese toque de actitud, estando o no embarazada. Porque es tu primera capa, es lo primero que te pones al vestirte, y al mirarte al espejo y ver que te contiene, te sientes cómoda y te da la estructura para poder usar la ropa que tú quieras, puedes generar una conexión con el amor propio, recalca esta emprendedora.

Y en estos últimos meses, Paola Srur ha vivido uno de los procesos más importantes de su vida, en pocas semanas se convertirá en la madre de Rebeca. “Ahora sí que me convertí en la fan número uno de mi marca, porque la calidad de la ropa interior es realmente buena. En este proceso tu cuerpo y la piel cambian, la sensibilidad es distinta, y cuando usas lencería que casi ni se siente lo agradeces”, puntualiza.

Los más vendidos

La lencería tiene una amplia variedad de productos y entre los más vendidos de esta marca se encuentran el body Queulat que según cuenta la fundadora de la pyme, sirve para distintas ocasiones en las que se quiera lucir chic y con estilo. Además, es especial en las sesiones de fotos y se puede seguir usando después del embarazo y durante la lactancia.

Otro de los productos estrella de este emprendimiento es el sostén con copa preformada que no aprieta y tampoco tiene barba ni relleno. Esta prenda es ideal para quienes quieran resaltar su escote, ya que otorga firmeza pero de manera cómoda.

Finalmente, otro de los más pedidos es el sostén camiseta que está en diversas variedades de colores. “Yo lo amo, porque te lo pones y no sientes que lo tienes, por eso es ideal para usar en las noches o de día. Tiene un costado ancho para ayudarle a la forma de tu cuerpo, sus tirantes son delgados por lo que lo puedes usar con una polera pabilo, también es escotado en la espalda y puedes regularlo. Te sirve desde el comienzo hasta el final del embarazo”, señala Paola.

Generar una comunidad

Respecto a los próximos pasos de la marca, Paola tiene varios proyectos y todos ellos se vinculan con generar una comunidad de mujeres empoderadas en relación al embarazo y parto. “Después de mi embarazo quiero retomar las fotos de mis productos con otras mujeres para abrir este espacio y que puedan desarrollar su amor propio. También quiero trasparentar más como son los procesos de parto y post parto. Hay temas de la maternidad que no se hablan por el miedo a lo que opinen los demás. Quiero que esas mujeres puedan sacar la voz y eso ya lo estoy trabajando en mis publicaciones. Incluso, abordar lo que es la depresión post parto que está muy latente y en sí, la maternidad es solitaria, a menos que tengas una red de apoyo que no siempre de da. Yo quiero generar ese espacio, ayudar a que las mujeres pidan ayuda, porque muchas veces nos cuesta decir lo que necesitamos o lo que nos pasa”, cuenta esta emprendedora.

Otro de los objetivos a largo plazo de K O ' O H es estar presente en todo Chile. “En Valdivia hay poca variedad sobre lo que uno puede encontrar en maternidad, por eso quiero expandirme. También quiero abarcar más productos para la mujer, como ropa maternal, cuidado de la piel, maquillaje y todo lo que nos ayude a cuidarnos en esta etapa tan importante para nuestras vidas. Debemos construir y cuidar nuestra autoestima, porque toda esa energía se la traspasas a tu hijo”, expresa.

¿Dónde comprar?

K O ' O H cuenta con una tienda online www.kooh.cl y un perfil de Instagram (@kooh.cl) y Facebook (www.facebook.com/kooh.cl). Además tienen dos showrooms, uno ubicado en Valdivia en Isla Teja y otro en Las Condes, en donde se agenda una cita previa en el link de WhatsApp que se encuentra en sus redes sociales.

Los precios varían según los productos: