CAM reivindica ataque incendiario en área “fácil de controlar por Bomberos” en medio de catástrofe

La CAM publicó una declaración atribuyéndose la quema de 5 máquinas forestales en un fundo al suroeste de Temuco.

Qué observar. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) publicó una declaración en el sitio Werkén Noticias donde anunciaron que retomaban los ataques a forestales en medio de los incendios que afectan a la zona centro y sur del país. También interpelaron al fiscal nacional Ángel Valencia por sus dichos sobre quiénes eran las víctimas del fuego.

El atentado, reivindicado por uno de los brazos armados de la Coordinadora, ocurrió cerca de las 2:30 am del miércoles en el fundo Santa Ilsia, ubicado en el kilómetro 13 de la ruta S-536 de la comuna de Teodoro Schmidt, al suroeste de Temuco.

Carabineros de la unidad de Control del Orden Público (COP) llegaron al lugar a las 5:15 am, constatando que había 5 máquinas quemadas: 2 procesadoras, una máquina de volteo, una máquina forestal Tigercat y una de asistencia.

Cercanos a las diligencias relataron que el ataque fue perpetrado por 5 encapuchados armados que intimidaron al nochero y luego prendieron fuego a las máquinas. El vigilante avisó del atentado a las 2:57 am, cuando las máquinas ya ardían.

“Pu weychafe (los combatientes) del ORT (Órgano de Resistencia Territorial) Lavkenche Leftraru realizaron una acción de sabotaje en el fundo Santa Ilse, sector Quelimanzano en la ruta Teodoro Schmidt-Nueva Imperial, destruyendo 5 maquinarias de última generación”, dijo la CAM en una declaración publicada el miércoles por la tarde en el sitio Werkén Noticias.

Las máquinas pertenecían a un contratista forestal.

El gobierno decretó este mes estado de excepción constitucional de catástrofe por los incendios en el Ñuble, Biobío y La Araucanía.

El cambio de discurso. El ataque reivindicado por la CAM marcó un cambio con la posición fijada el 7 de febrero, cuando en otra declaración —publicada también por el sitio Werkén Noticias— rechazaron tener participación en los incendios forestales que este jueves ya habían consumido 435 mil 654 hectáreas durante la temporada 2022-2023, informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

“Es inconcebible que tengamos responsabilidad en circunstancias que nuestras comunidades viven rodeadas de forestales y la sobrevivencia es absolutamente dura en esta realidad”, dijeron el martes 7.

En el mismo texto atribuyeron la responsabilidad del fuego a las forestales y al gobierno que “nunca hicieron nada para mitigar los impactos ambientales y ecológicos del extractivismo forestal, creando las condiciones cada vez más favorables para estos mega incendios”.

En el nuevo texto dijeron, en cambio, que “en esta acción no resultaron personas lesionadas y dejamos en claro que se tomaron en cuenta las condiciones del terreno y clima para asegurarnos de no exponer a la población civil, viviendas ni terrenos de comunidades aledañas; además corroboramos en terreno que el perímetro de la ubicación de las maquinarias estaba totalmente arrasado por estas mismas faenas, por ende no había flora ni fauna nativa, de tal manera que sólo fuera afectada la maquinaria de la empresa CMPC y, en caso de expandirse a estos desechos forestales, fuera fácil de controlar por Bomberos”.

La interpelación al fiscal nacional. En el texto la CAM también aludió a los dichos del fiscal nacional Ángel Valencia, quien el martes se refirió a las responsabilidades en el origen de los incendios diciendo que “hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos”, lo que abrió un flanco con La Moneda. “Más que la industria forestal, la víctima es el país”, dijo esa misma tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Decimos fuerte y claro que las forestales no son víctimas; ellas arrasaron nuestro itrofilmogen (biodiversidad) y con sus monocultivos generaron las condiciones propicias para expandir estos megaincendios”, consignó la declaración de la CAM.

“¡Ni regulación ni reacomodo del capital! ¡Sabotaje a las forestales y demás inversiones capitalistas!”.

Las máquinas destruidas pertenecían al contratista forestal José Hidalgo, quien además es presidente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag). Entrevistado por teléfono por Ex-Ante dijo que se trató del “sexto ataque en más o menos 7 años; esto fue la guinda de la torta. Tenía 31 equipos y me van quedando 7. Me he arruinado, estoy a punto de quebrar”.

“A mí me quemaron estos 5 equipos. Estaba haciendo cosecha en este predio Santa Ilse y llegaron estos personajes durante la noche, cuando tenía solamente a un vigilante”.

“Eran 5 personas fuertemente armadas, con ametralladoras. No eran pistolas ni escopetas. Estaban encapuchadas y con vestimenta de camuflaje”.

“Amedrentaron al vigilante y le pegaron un par de puntazos con la ametralladora, en las costillas, y un par de puntazos en la espalda para que caminara”.

“Le decían: ‘ya, huevón, dinos dónde están las máquinas’. Y el respondía: ‘Yo no sé caballero’ y ahí fue donde le pegaron los puntazos y le dijeron: ‘nos vas a acompañar adentro’, y así fueron encontrándolas una por una (…), porque por protocolo las máquinas las escondemos al interior del bosque justamente para que les cueste más (encontrarlas), en caso de que haya un ataque”.

“Rociaron los vehículos con combustible con una táctica muy bien planificada, porque aparte de echarle combustible a las máquinas hicieron un círculo (con acelerante) alrededor de ellas, para asegurarse de que se iban a quemar”.

“Ellos no pueden garantizar lo que va a pasar con un incendio, lo que hacen es un acto criminal, porque además de quemar las máquinas le prendieron fuego al desecho y al bosque, para garantizar que no quedara ningún equipo”.

“Se generó un incendio gigante, porque el fuego no respeta etnia ni lugares. Basta con que cambie el viento para que incluso los que perpetran los incendios puedan ser atrapados por el fuego”.

“Más abajo había unas comunidades y, si no hubiese llegado Bomberos y las brigadas y helicópteros, estaríamos hablando de una tragedia tremenda”.

“Gracias a que oportunamente se llamó a la central DAC (Dirección y Análisis de Control de Mininco), que coordinó con Bomberos, Carabineros y enviaron las brigadas y helicópteros, se evitó una tragedia”.

“Estuvieron toda la mañana y más o menos a las 3 de la tarde terminaron de, en algo, controlar el fuego”.

Los líderes de la CAM. El grupo radical activo desde 1997 está compuesto por líderes mapuches conocidos y los integrantes de sus brazos armados, u ORT, que son tanto mapuches como no mapuches.