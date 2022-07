Crisis migratoria: El explosivo ingreso de extranjeros irregulares a Chile en trimestre marzo-mayo

Según estadísticas de la PDI, a las que accedió Ex-Ante, entre marzo y mayo de este año ingresaron 20.291 extranjeros de forma irregular. Se trata de un alza de un 135% respecto al mismo período del año anterior. Solo en abril las cifras aumentaron 251%. El ex director del Servicio Migrante, Álvaro Bellolio, realiza duras críticas al gobierno de Boric partir de estas estadísticas y las atribuye al término del Estado de Excepción en la Macrozona Norte y “la postura de no expulsar administrativamente a quien ingresa clandestinamente y no generar sanciones para ellos…hay una expectativa de un perdonazo”.

Qué observar. Esta semana, Boric se trasladó hasta la Región de Arica y Parinacota, donde abordó la forma en que su gobierno está enfrentando la crisis migratoria en el norte del país. El Presidente endureció el tono frente a una de las agendas más sensibles y prioritarias para la opinión pública: En la última encuesta del CEP, presentada en mayo, un 61% de la población se mostró proclive a prohibir toda inmigración en el país.

“No vamos a permitir que la inmigración venga de la mano con delincuencia”, dijo el Mandatario.

“No confundimos migración con delincuencia, de que sabemos que la mayoría vienen en términos honestos y a trabajar, pero los que no vengan en esas no son bienvenidos. Insisto, vamos a perseguir y vamos a expulsar a todos quiénes sean necesarios expulsar o meter a la cárcel si es necesario”.

Las estadísticas de la PDI. Ex-Ante tuvo acceso a las cifras que ha registrado la PDI del número total de extranjeros irregulares que han ingreso al país entre marzo y mayo de este año. Las estadísticas muestran que la cifra creció un 135% respecto al mismo período del año anterior.

Se trata de un total de 20.291 migrantes que ingresaron irregularmente a Chile. En 2021 totalizaron 8.620 en el mismo lapso de tiempo. Y durante todo el año sumaron 56.586.

Las estadísticas de la PDI se basan en la sumatoria de las denuncias y auto denuncias que han registrado.

En marzo de este año, 6.215 extranjeros irregulares ingresaron al país. En marzo del año pasado totalizaron 3.830. Se trata de un aumento del 62%.

En abril la cifra se elevó considerablemente, alcanzando a 9.294 extranjeros que llegaron irregularmente a Chile. En el mismo mes de 2021 fueron 2.642. La cifra aumentó en 251%.

En mayo totalizaron 4.782 personas. El año pasado fueron 2.148. Vale decir, la cifra creció un 122%.

A junio aún no existen estadísticas, ya que el mes cerró este jueves.

Los episodios controvertidos del trimestre.

1. Cambio al reglamento que permite ingreso de refugiados. El 20 de abril, el Gobierno publicó en el Diario Oficial la eliminación del artículo 37 bis, relativo al ingreso de refugiados a Chile. La administración anterior lo había puesto en marcha en enero de este año para evitar el ingreso al país de personas que difícilmente cabían en la categoría de refugiados, estableciendo una serie de requisitos para hacerlo. Uno de ellos, por ejemplo, señalaba que se otorgaría a “quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores”.

2. Resolución que impide expulsión de extranjeros hacia Bolivia. El director del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, firmó una resolución el 28 de abril, en la que estipula que en el procedimiento de reconducciones hacia Bolivia solo podrán trasladarse ciudadanos de ese país, no así de otras nacionalidades. El mismo decreto establece una determinación totalmente distinta para la frontera con Perú. La situación sucedió en momentos en que el gobierno de Luis Arce no estaba aceptando devoluciones de ciudadanos que no fueran de su país.

3. Los vuelos de Sky Airline. El 20 de mayo expiró el contrato que firmó el gobierno de Piñera con Sky Airlines para expulsar a migrantes irregulares desde Chile. Se trataba de una licitación de 15 vuelos, por un año, de los cuales se alcanzaron a realizar 9 bajo la administración anterior. Seis de los vuelos quedaron pendientes, pero el gobierno de Boric no los ocupó. Thayer dijo entonces a Ex-Ante que “el término del contrato este 20 de mayo 2022 por tanto no implica pagar ningún vuelo no ejecutado. El contrato se extingue y no tiene ninguna consecuencia. Los vuelos no ejecutados no se pagan”. Y añadió: “Seguimos expulsando personas extranjeras en vuelos comerciales, o sea que expulsiones se siguen ejecutando independiente de ese contrato”.

El análisis de Álvaro Bellolio. El ex Director del Servicio Migrante de la administración de Piñera 2, Álvaro Bellolio, realiza un duro diagnóstico de lo ocurrido, al ser consultado por Ex-Ante sobre las cifras recopiladas por la PDI en 2022.

-¿A qué atribuye que el ingreso irregular de extranjeros a Chile se haya más que duplicado entre los meses de marzo y mayo?

-Es una mezcla de cuatro factores. 1. El término del Estado de Excepción. 2. La postura de no expulsar administrativamente a quien ingresa clandestinamente y no generar sanciones para ellos. 3. El Ministerio del Interior sacó una resolución que no reconducirá ni devolverá a extranjeros no bolivianos si entran por la frontera Boliviana en el norte. 4. La expectativa de un perdonazo, que el gobierno llama generar registro biométrico y trabaja con distintas organizaciones.

Bellolio afirma que el peak de abril de este año, con 9.294 ingresos de migrantes irregulares, se explica el siguiente motivo: “Es por la ratificación de las nuevas autoridades en materia migratoria y los asesores en distintos ministerios, quienes fueron grandes activistas en la defensa de los ingresos clandestinos. Esto se suma al término del Estado de Excepción en la Macrozona norte, junto con la renuncia a la reconducción y devoluciones, lo que rápidamente fue compartido por extranjeros para entender las facilidades que existen para entrar a nuestro país”.

“A su vez, en abril se generaron los artículos en la propuesta de nueva Constitución que les garantiza vivienda a todo extranjero, independiente de si entró por un paso ilegal, junto con trabas para su expulsión, lo que es contrario a la actual ley de migraciones, que lamentablemente no se ha cumplido en lo que tiene que ver con desincentivar el ingreso clandestino al tomar medidas para devolver a su país de origen a quien elige este riesgoso e ilegal camino”.

El año pasado, de todas formas, hubo un mes -octubre- que tuvo una cifra de ingresos más alta que cada uno de los meses del trimestre marzo-mayo, llegando a 10.038 ingresos de extranjeros que entraron irregularmente a Chile.