Por qué en menos del 3 por ciento de los casos por robo de madera existen condenas

El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, dijo que son 6 las zonas en las que se comete mayormente este delito, mientras que su par del Biobío, Rodrigo Díaz, señaló que el robo de madera está “avaluado del orden de US$ 100 millones al año”. De los 390 casos de ese tipo investigados, solo 3 han sido resueltos.

Qué observar. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, dijo que las comunas de la Macrozona Sur donde se produce mayor robo de madera son Contulmo, Lumaco, Cullipulli, Cañete, Carahue y Tirúa y que, “claramente es una zona que está complicada y cuando el Estado muchas veces no puede entrar, se permite que se produzcan estos ilícitos”

Rivas fue uno de los invitados a exponer a Comisión de Criminalidad y el Robo de madera en la macrozona sur de la Cámara de Diputados junto al gobernador del Biobío Rodrigo Díaz.

También asistió la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, quien dio cuenta de las medidas des de 11 de marzo: monitoreo financiero a proveedores a nivel país de parte del SII; trabajo con la Conaf y OS9 de Carabineros para la revisión de planes de manejo; la conformación de una mesa de la madera encabezada por la Delegación Provincial de Arauco con las empresas y policías para identificar los puntos importantes y la creación del Consejo Regional del crimen organizado, que incluye. el robo de madera.

La sesión se produjo luego que el pasado 25 de agosto, el líder de la CAM, Héctor Llaitul, fuera formalizado por cinco delitos por la Fiscalía de La Araucanía, entre ellos el robo de madera.

“Existe correlación entre los atentados y el robo de madera. No olvidemos que hace unas semanas atrás, la persona que está detenida, Héctor Llaitul, reconoce que el robo de madera sirve para financiar armamento”.

Rivas señaló ante la comisión que el aumento de este delito “ha ido desde los US$ 20 millones de dólares a los US$ 92 millones 2021”, citando datos de la Corma: “Son us$92 millones que, claramente, pueden servir para financiar redes criminales y esa la gravedad de lo que estamos viviendo”, agregó.

“Cuando hablamos de US$ 92 millones, estamos hablando de 52 mil camiones que han sido robados en con esta práctica”.

También relató que, de 390 atentados de este tipo, solo 3 han sido resueltos.

“Esta es una estrategia bien planificada y se deben tener mayores herramientas investigativas. El problema es que lo que se está generando en estos territorios por esta razón es mucho más violencia. Hablamos de miedo, de abandono en esta zona, y esto nos trae un golpe a la inversión privada y también, cuando tenemos esta violencia, un golpe a la inversión pública”. Esto, pues dijo, que hay caminos en que los contratistas no quieren estar. De eso hablamos cuando hablamos de control territorial”.

Agencia Uno - Ministra Izkia Siches Lee También > [Confidencial] La amenaza de la CAM de revelar contactos con Llaitul revuelve las aguas en La Moneda

Sobre las investigaciones al respecto, dijo que había impunidad: “Hay un 3% de condenas y, por ende, un 97% de impunidad”.

“Crisis humanitaria”. “En La Araucanía, por la violencia en la zona, hay una crisis humanitaria”, planteó Rivas. Y luego entregó cifras: “En 2019, seis personas fueron asesinadas por la violencia en la zona; en 2020, seis; en 2021, once y en 2022, 14 personas. “Son datos demasiados duros para personas que vivimos en esta región. Hay personas de origen mapuche y no mapcuhe y son datos que no nos podemos permitir”.

El gobernador señaló que desde el año 2018, la violencia en la zona aumentó en 822%.

Y que, a los delitos, además del robo de madera, que en el caso de las usurpaciones, “en un 1% de las causas en que se ha condenado, la multa son $20 mil para los que la han tenido que pagar”.

“Yo creo que estas son las cosas que en nuestra región y en la Macrozona Sur, en quienes vivimos este problema, son las que duelen. El nivel de impunidad es de lo más doloroso de la zona”.

“Hay crimen organizado en la región del Biobío”. El gobernador del Biobío, Rodrigo Rivas, dijo que el robo de madera está “avaluado del orden de US$ 100 millones al año”. Y agregó que, a ello se debe en su zona sumar “el robo de salmones y de cobre, de tendido eléctrico”.

“Hay crimen organizado en la región del Biobío”, dijo Rivas. Y, respecto del robo de madera, señaló que “se estima que se han perdido del orden de 3 mil puestos de trabajo y que 30 empresas contratistas han desaparecido”.

“En el robo de madera, son los camiones son que van con sobrecarga. Un camión normal no va cargado hasta las astas”, explicó. Y mostró videos grabados por drones donde los camiones rompen las barreras del peaje. “Tampoco pasan por las romanas de vialidad. Son algo constante. Son miles de camiones los que deben pasar cada vez para robar esa cantidad”.

“Esto es importante, porque por mucho tiempo se ha tratado de decir que el robo de madera es un problema ceñido a la causa mapuche y no estoy de acuerdo. La causa mapuche es una materia, donde hay una problemática de corte político, cultural y de pobreza que debe ser abordada. Pero hay personas que se dedican al crimen organizado y tienen en el robo de madera una forma de conseguir sus objetivos que son de corte económico”.

Tal como Rivas, señaló que era clave una coordinación entre el Ministerio Público, el SII, Conaf , Aduanas e la Unidad de Análisis Financiero. Y dijo que lo se deben perseguir es la ruta del dinero. Y citó un ejemplo del modus operandi de las bandas, que buscan personas para que entreguen facturas falsas.

“Está el caso de una señora que tenía un kiosko fuera de un liceo en la comuna de Curanilahue y ella le va vendiendo sucesivamente a terceros y así se va lavando el dinero hasta que llega a oficinas contables a Concepción y se termina limpiando los antecedentes. Ahí tenemos un problema bien grande”.

“Somos lentos frente al crimen organizado y por eso necesitamos las máximas coordinaciones para poder trabajar respecto de otros delitos y de este en particular.

“Uno debiera innovar tener un rol mucho más activo de Conaf, el uso de la tecnología debería estar presente para identificar cada uno de los árboles, eso se puede hacer. Y, además, debiéramos resolver problemas que terminan justificándose como excusas: hoy va un camión con madera robada, lo descubren y no tienen dónde poner ese cambión. Entonces, el incentivo perverso es que el camión continúa su ruta porque no hay dónde ponerlo”.