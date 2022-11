¿Por Qué Elon Musk Es Importante para Chile? Por Joaquín Lavín

Gran impulsor del alza del cobre y el litio con los autos eléctricos, proveedor de internet en zonas remotas de nuestro país, e impulsor al espacio de los primeros satélites chilenos pertenecientes a empresas privadas, el espíritu emprendedor de Elon Musk es un gran aliado para nosotros.

- Caída en riqueza, pero no en el ranking: este año dos factores han empujado a la baja las acciones de Tesla, haciendo que Musk haya perdido US$100.000 millones. Los problemas de China y su estrategia Covid Cero, que han afectado la fabricación de autos eléctricos y toda la logística de distribución de Tesla China, y la preocupación de los inversionistas sobre cuán concentrado estará Musk en su nueva adquisición, Twitter, lo que iría en desmedro de las energías que pondría en Tesla. Pese a esta caída de riqueza, sigue encabezando el ranking de multimillonarios, seguido ahora más de cerca por Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton, de Jeff Bezos y de Bill Gates.

- Espíritu emprendedor: más allá de las polémicas diarias en que se ve involucrado (mails con ultimátum a los colaboradores de Twitter, cobros que se anuncian y después se revierten, o si Trump vuelve o no a la red social) y de su carácter provocador, la verdad es que el espíritu emprendedor de Elon Musk no deja de sorprender. En palabras del economista chileno José Luis Daza, cito sus tuits, “quienes nunca han creado una empresa, no tomaron riesgos, no crearon empleos, es prácticamente imposible que puedan dimensionar lo que ha logrado Musk…Creó de la nada la empresa de cohetes más eficiente del mundo. Bajó los costos de ir al espacio en 90%. Creó la empresa de autos eléctricos más valiosa del mundo. Y es probablemente el individuo que más ha contribuido a la descarbonización del planeta”. No es poco para este sudafricano de 51 años, hijo de una nutricionista que ejercía también de modelo los fines de semana, y de un ingeniero electromecánico, y que empezó a aprender programación a los 9 años de edad.

- Tesla y el litio: aunque cueste dimensionarlo, entre los beneficiados con el espíritu emprendedor de Musk está Chile. Tesla Inc. ha sido la gran impulsora de la fabricación de autos eléctricos, los que contienen tres veces más cobre que los autos convencionales (75 kilos en lugar de 25 kilos), y cuyas baterías, que requieren litio, han impulsado el precio de este mineral a niveles increíbles, tanto así que SQM (la mayor productora de litio en Chile) ha aportado al Fisco (impuestos más royalties) más que la propia Codelco durante este año. La lucha contra el cambio climático es la gran impulsora del reemplazo de los autos de combustión por autos eléctricos, los que representan hoy aún solo el 9% de las ventas totales de automóviles. Pero esto es creciente. Las ventas de autos eléctricos se multiplicaron por veinte en los últimos siete años. Este 2022 Tesla producirá 1 millón de autos eléctricos, seguida por las empresas chinas BYD y SAIC, y más atrás por Volkswagen y Hyundai.

Deutche Welle - Elon Musk Lee También > Elon Musk pierde más de 100.000 millones de dólares en un año

- Space X: desde joven Musk dejó claro que sus intereses estaban en el desarrollo de internet, las energías renovables y el espacio. Space X, su empresa aeroespacial privada, puso en órbita la primera misión con tripulación exclusivamente civil, devolvió a la tierra a cuatro astronautas que estaban en la Estación Espacial Internacional, y completó 31 misiones de su cohete Falcon 9 el año pasado. Entre los satélites programados para poner en órbita el próximo año, está el de la startup chilena Lemu (adquirida por Arauco), creada por el emprendedor Leo Prieto, que proporcionará datos al Atlas de la Biósfera que miden Prieto y su equipo desde Frutillar.

- ¿Y qué decir de Starlink?: el programa de satélites de internet que llevan banda ancha con cobertura mundial a bajo costo (puesto a disposición de Ucrania durante la guerra), especialmente útil en zonas remotas, ya está en utilización en Chile llevando conectividad donde no había, y mejorando la de zonas rurales. Partieron con altos precios (del orden de $100 mil mensuales), pero ahora bajaron a la mitad. Para obtenerla hay que solicitar el kit auto instalable en la página de Starlink Chile. En los reportes de fines del 2021 señalaban tener ya los primeros 1.500 clientes en nuestro país.