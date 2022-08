Acto en Valparaíso: Empeñados en perder. Por Rafael Gumucio

Por Ex-Ante COMPARTIR



lunes 29, agosto 2022 12:31 Hrs

No faltó nada. El número de “Las Indetectables” en un acto en Valparaíso fue la escenificación exagerada de todo lo que el Apruebo no tiene que ser si quiere ganar, o no perder por paliza la elección del 4 de septiembre: chistes sobre el aborto, paseo de la bandera por el ano de las, o los, o les, disidentes sexuales. Caca, símbolos, consignas, antropología barata y zapatos de goma, diría Charly García.