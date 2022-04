Cuál es el perfil de los votantes del Rechazo, según las encuestas y los expertos

Estudios apuntan a que quienes se inclinan por no aprobar el texto constitucional son mayoritariamente hombres.

Este fin de semana se conocieron las encuestas de Feedback, Pulso Ciudadano y Cadem, que mostraron una tendencia favorable al Rechazo por sobre el Apruebo.

El desglose de los estudios apunta a que quienes se inclinan por no aprobar el texto constitucional son mayoritariamente hombres, de regiones, adultos mayores y de segmentos medios o medios altos, en el marco de un alto número de indecisos. A continuación el análisis de Victoria León, de Pulso Ciudadano; Juan Pardo, de Feedback; y Roberto Izikson, de Cadem.

Qué observar. Desde que se instaló la Convención Constitucional, el 4 de julio de 2020, tres encuestas consecutivas mostraron una ventaja del rechazo en el plebiscito de salida, en septiembre.

Feedback mostró que quienes se inclinan a votar Rechazo equivalen al 44%, mientras que los del Apruebo llegan al 41%.

En Pulso Ciudadano, el Rechazo anota 35,8% y el Apruebo, un 32%. Tras asumir el Presidente Boric, el 11 de marzo, la firma calculaba que el Apruebo superaba por 6 puntos al Rechazo.

En Cadem, un 46% votaría Rechazo, mientras que un 40% Apruebo. La primera opción subió 10 puntos en una semana, mientras que la segunda bajó 6 puntos.

A continuación algunas características que aparecen del votante del Rechazo, según las encuestas y los expertos que estuvieron a cargo de ellas.

1. Más hombres que mujeres. De acuerdo al desglose de Feedback, el 47% se inclina por votar Rechazo, siete puntos más que las mujeres. Una tendencia más marcada aún se percibe en Pulso Ciudadano, donde los hombres que votarían en contra de la nueva Constitución superan por más de 10 puntos a las mujeres (42,3% versus 29,6%).

2. En regiones crece el Rechazo. Feedback muestra que en la Zona Norte y la Zona Sur del país están concentrados los posibles votantes del Rechazo, inclinándose en un 49% y 46% por esa opción, respectivamente. En la Zona Central desciende a 38%.

En Pulso Ciudadano aparece más marcada la diferencia. En la zona sur del país un 44% se inclina por el Rechazo, 7,5 puntos más que en la Región Metropolitana.

“Es interesante la diferencia entre Santiago y regiones. En Santiago vemos más bien un empate y el Rechazo crece en regiones”, afirma Roberto Izikson, gerente de Cadem. “Probablemente los dos segmentos más importantes están por una parte en Santiago y por otro lado en aquellas personas que no tienen una posición política, en donde las posiciones están bien divididas”.

3. Jóvenes versus adultos mayores. Los estudios de opinión muestran que, a medida que la edad aumenta, crecen los consultados que optan por no aprobar la nueva Constitución.

En el caso de Feedback, por ejemplo, un 24% de los consultados de entre 18 y 29 años se inclina por el Rechazo. En el tramo que va desde los 30 a los 39 la cifra llega al 40%; entre los 40 y los 49 vuelve a subir, instalándose en 49%. Desde los 50 años hacia arriba se empina al 53%.

Pulso Ciudadano arroja la misma tendencia. Entre las personas de entre 18 y 30 años y quienes tienen 51 años o más la diferencia es casi 12 puntos porcentuales (30,5% versus 42,3%).

“La gente más joven está más indecisa que las personas mayores, hay un perfil marcado en ello”, afirma Victoria León, directora de Proyectos de Activa Research, estudio que realiza Pulso Ciudadano.

4. El segmento medio alto. Se trata del estrato en el que mayor medida se inclinó por el Rechazo en las últimas encuestas.

En Feedback, el 56% de los grupos socioeconómicos medios altos son proclives al Rechazo, mientras que en los sectores medios equivale a 45% y en los medios bajos a 39%.

El desglose de Pulso Ciudadano es el siguiente. Quienes más se inclinan por no aprobar la nueva Constitución pertenecen al segmento socioeconómico C1 (42,5%), que equivale al 21% de la población.

En el segmento C2, el apoyo al Rechazo baja al 40,1%. Este sector, de acuerdo a la Asociación de Investigadores de Mercado, tiene un ingreso de $1.500.774 pesos y un 26% tiene educación universitaria completa.

En el segmento C3, los consultados proclives a no aprobar el texto constitucional equivalen al 32,2%. Se trata de un segmento que representa a un 24,7% de los hogares, percibe un ingreso promedio de $ 1.003.426 mensuales y el 51% tiene la educación media completa.

En el D y el E, los sectores más vulnerables de la población que en el pasado fueron un bastión de apoyo de Bachelet, el Rechazo cae al 35,3%.

5. Los indecisos. En una elección con voto obligatorio, 10 años después de que se instaurara la voluntariedad de sufragio, los indecisos se han convertido en un factor clave con miras a las elecciones de noviembre. Es, de hecho, el sector al que más temen en la ex Concertación, donde el fantasma del Brexit sigue rondando.

En Pulso Ciudadano, si bien el 35,8% opta por el Rechazo y el 32% por Apruebo, un alto número de consultados aún no sabe cómo votará. Se trata del 32,2%, casi un tercio del universo del estudio.

En Feedback quienes no responden llegan al 8%, mientras que los que se inclinan por votar Nulo, Blanco o Abstención representa otro 8%.

“Tenemos un tercio de las personas que no saben cómo votar. Ese tercio está mucho más distribuido hacia las clases medias bajas y bajas, que las más altas. Eso hay que tenerlo en consideración a la hora de evaluar datos”, añade Victoria León.

¿Cuánto influyen las temáticas y la conflictividad de la Convención?. La última encuesta Cadem muestra la mayoría prefiere que exista una Cámara de Diputados y un Senado, mientras que un 40% prefiere la idea de una Cámara de Diputados y un Consejo Territorial que solo pueda participar en la revisión de algunas leyes, como propone la coalición de Boric en la Convención. Además, el 72% considera que la sociedad chilena es multicultural versus un 26% que cree que es plurinacional, y un alto porcentaje de los consultados (73%) prefiere que exista libertad de elección para la administración y pago de pensiones a través de un sistema mixto mientras que el 24% prefiere que solo el Estado administre y pague las pensiones a través de un sistema de reparto.

Para Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem, los cambios de tendencia se producen a partir del fenómeno de la desconfianza que venía creciendo hacia la Convención “producto de una serie de temas que ya se habían aprobado en el pleno, asociado a la plurinacionalidad y a los dos sistemas de justicia, que se fueron sumando al debate en torno al sistema político. Pero creo que el tema que generó el principal cambio fue el debate en torno a la propiedad de las cotizaciones de los trabajadores. Creo que ese fue el principal tema que generó este cambio”.

Para Juan Pardo, Socio Director de Investigación de Feedback, “los resultados no están indicando que va a ganar el Rechazo. Lo leería como una señal de alerta de que hay un sector importante de la población que está disconforme con lo que están viendo”. Y añade: “la gente que sí quiere lo que está promoviendo como esencia la Convención, que es un cambio de Constitución, versus la imagen que se proyecta que es de mucho antagonismo e imposición de visiones más bien ideologizadas o parciales. Ahí hay una tensión permanente”.

¿Subrepresentación de jóvenes y sectores vulnerables?. El director de Feedback estima que “las encuestas telefónicas o on line siempre tienen un sesgo de representatividad o representación, en el sentido de que los estratos más pobres no tienen acceso a este tipo de tecnologías. Siempre hay una subrepresentación de esos mundos. También en las encuestas on line están subrepresentados los jóvenes, por razones que todavía no calibro bien”.

La abrupta caída del Apruebo. Para Izikson, “no es normal un aumento del Rechazo de 10 puntos de una semana a otra. Movimientos así están asociados, no en toda su magnitud, pero por ejemplo en el caso Caval, que botó la aprobación de la ex Presidenta Bachelet en 12 puntos, o el estallido social, que botó a Piñera en 15 puntos. No es algo habitual. Estos cambios de tendencia se producen de forma más paulatina”.