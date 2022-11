El sombrío diagnóstico de Ricardo Lagos sobre el Chile de 2022

El ex Presidente Ricardo Lagos expuso en la “Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación” del Senado. “La última reflexión es la más triste: Chile no está a la altura de lo que fue. Cualquiera que tenga un amigo afuera le van a preguntar ¿y qué les pasó a ustedes los chilenos?, ¿en qué momento se pasmaron? ¿en qué momento empezaron a gastar lo que no tenían? Etcétera, etcétera. Creo que esta es una realidad que nos obliga entonces a pensar de una manera muy profunda”, dijo. A continuación los principales párrafos de su exposición.

“En el Chile de hoy son tres grandes problemas los que tenemos que abordar. El primero es el problema constitucional, el segundo es la inflación económica que vamos a tener como resultado de los temas que hemos visto últimamente y el tercer y último es la seguridad ciudadana. Estos tres temas son los que me parecen más graves y más importantes porque estos tres demandan una cierta forma de mirar y entender la situación”.

El peligro del aumento de los partidos. “En el tema constituyente, quiero señalar que lo más importante es que no podemos seguir con un sistema constitucional que no tiene un sistema electoral definido y claro. Quiero ser muy concreto ¡No podemos tener veinte y tantos partidos políticos! Es irreal, pero lo que es peor, obliga a la pequeña política. Al cómo voy a ir, cómo mantengo lo que tengo. Eso no puede ser ¡No puede ser!

Los partidos políticos deben tener 5, 6, 7% o si no se disuelven. No eso de que se juntan unos con otros como hoy día. Es escandaloso. Es buen negocio ser dueño de un partido. Eso lo sabemos.

Entonces acá en esta sala hay que decir las cosas como son y no quiero escuchar “es más democrático tener 20 o 25 partidos”. Soy muy duro en esto, pero todos sabemos de qué estamos hablando y la patria va a juzgar. Y todos sabemos cuáles son las formas de hacerlo. Perdón que sea tan duro en esto, pero yo quiero medir estos acuerdos que se van a llegar en estas salas a partir de este primer elemento.

Históricamente qué es lo que ha sido Chile. Tres partidos, dos partidos, seis, siete. Dos por la derecha, dos por la izquierda, uno o dos por el medio. Esa es la historia que uno conoció cuando era chico y esa es la historia que está a lo largo de nuestra vida republicana. Entonces tenemos una situación absurda”.

El desafío contra la inflación. “El segundo tema es la inflación y la inflación todos sabemos que tiene que ver con los dos elementos importantes que es el cambio que ha habido uno, como resultado del Covid y la necesidad de activar la economía, en donde básicamente Estados Unidos y Mr. Biden y el señor Powell de la Reserva Federal…la magnanimidad con que actuaron y han exportado la inflación al resto de los países. El mundo global en acción.

A lo anterior usted le agrega la guerra en Ucrania y Rusia y bueno ahí está más del 35% del comercio de granos. Por lo tanto la inflación que hay hoy día a nivel de los más modestos es enorme. La inflación a nivel alimentaria llega a más o menos el 40%. Eso tenemos que abordar”.

Paro de camioneros: parámetros violentados. “El tema de la seguridad está puesto como un elemento central de lo que nos está pasando en Chile. Y aquí hay que reivindicar algo con mucha fuerza. Solo el estado de Chile tiene la atribución exclusiva de utilizar la fuerza para imponer el orden. Lo que hemos visto con los camioneros es inaceptable. Inaceptable. “¿Cuál es el problema de estacionar?”. Que está prohibido estacionar en la berma pues. Si usted se estaciona con su auto en la berma le van a sacar un parte. ¿Desde cuándo acá es un derecho?

Es inaceptable negociar cuando se han tomado la berma y no se exige primero despejar. ¿Dónde queda la autoridad del estado de Chile? En esto hay que ser muy claro. Yo sé que es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. En un momento me tocó algo difícil y me dijeron que no teníamos tantos vehículos para hacerlo. Y yo le dije, bueno entonces…porque estaban haciendo los asaditos porque siempre estas bermas son ocupadas con unos asados. Bueno, dije que iba a sacar los vehículos del Ministerio de Obras Públicas y los iba a echar para abajo porque como estaban en una pendiente arriba, iba a botar los camiones. Bastó que esto se les dijera que iba a ocurrir y se acabaron los asados y se fueron”.

En qué momento se pasmaron. “La última reflexión es la más triste: Chile no está a la altura de lo que fue. Cualquiera que tenga un amigo afuera le van a preguntar ¿y qué les pasó a ustedes los chilenos?, ¿en qué momento se pasmaron? ¿en qué momento empezaron a gastar lo que no tenían? Etcétera, etcétera. Creo que esta es una realidad que nos obliga entonces a pensar de una manera muy profunda”.

Sicarios de 14 años. “Cuando usted ve a un joven de 14 años que acribilla a balazos a otro. Todos sabemos que hoy día hay sicarios en Chile y que se contratan. Lo que no sabía es que puede haber sicarios que se contratan de 14 años. Qué drama. Qué pensarán esos padres. Estos temas nos tienen que hacer meditar profundamente”.

Dar vuelta la página. “Creo que el esfuerzo que se está haciendo acá, en esta sala que tiene tanta historia a lo mejor podemos dar vuelta la página tan triste que tenemos hoy y comenzar una otra historia como tantas veces en esta sala se pensó en otra historia. Muchas gracias por la invitación”.