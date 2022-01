Enade: Las 3 frases de Boric que más aplaudieron los empresarios

El Presidente electo expuso ante el los empresarios y habló de generar condiciones de "estabilidad, diálogo y gradualidad" bajo su mandato.

El Presidente electo entregó este jueves múltiples mensajes a los empresarios, cuando, durante el encuentro de Enade, abordó la necesidad de generar condiciones de estabilidad, diálogo, gradualidad y pidió ponderar las expectativas sobre su agenda, confirmando el giro en su discurso de segunda vuelta. En su intervención, que duró 27 minutos, fue aplaudido en al menos tres ocasiones por los privados presentes. A continuación las frases y la posterior reacción de la CPC, la Sofofa y la Cámara de Comercio.

1. “Los colegios tienen que ser los últimos en cerrar”. “Uno de los principales desafíos que vamos a enfrentar en nuestro gobierno es la brecha educativa que se ha producido en los niños y niñas de Chile. Los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”.

2. “Es importante que todos ponderemos las expectativas”. “Por supuesto tengan claro que las soluciones estructurales no se solucionan de la noche a la mañana. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana (…) Creo que es importante que todos ponderemos las expectativas. Hay una sabiduría del pueblo chileno que es mucho más profunda de lo que la gente cree. La gente sabe que las cosas no se hacen con magia. La gente sabe que va a costar reducir el déficit de 600 mil viviendas y que de hecho no los vamos a lograr en nuestros 4 años de gobierno y que por lo tanto se requiere de un esfuerzo que vaya más allá del gobierno de turno. Los mejores ejemplos son cuando las sociedades de unen y yo voy a insistir en ese discurso aunque a algunos les moleste”.

3. Construir un país entre todos. “Para finalizar, reitero –como dijimos el 19 de diciembre en la noche para todo Chile- que voy a ser el Presidente de todos los chilenos y chilenas y de quienes habitan nuestro territorio, que defenderé con pasión nuestras ideas a la vez que escucharé siempre la crítica constructiva para mejorar, que seré firme en la defensa de los intereses nacionales y abierto a la colaboración más allá de los carnés de militancia, y sobre todo, que daré lo mejor de mí, y mi equipo también, para contribuir a construir en conjunto un Chile más justo y digno para todos y todas. Que nuestro viaje sea exitoso”.

Lo que dijeron en la CPC, la Sofofa y la Cámara de Comercio. Al concluir la intervención del Presidente electo, que llegó acompañado de sus asesores Diego Pardow y Javiera Martínez, los representantes de algunas ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) valoraron su mensaje, aunque algunos tomaron precauciones.

Juan Sutil, presidente de la CPC: “El Presidente electo va mostrando una mirada mucho más convocante, respetuosa, prudente y le está hablando a todos los chilenos”

“Tenemos que ir viendo cómo vienen esas reformas. La incertidumbre se termina cuando se terminan los procesos”.

Richard Von Appen, presidente de la Sofofa. “Sin duda fue un muy buen discurso en el sentido de llamar a construir todos juntos y resolver los desafíos que tenemos como sociedad”.

“Como ha dicho, al final vamos a construir un mejor país entre todos, así que nosotros estamos a disposición cuando él y su equipo lo considere para poder reunirnos y dar nuestro aporte”.

Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Nos deja más optimistas, tiene una visión de diálogo. Creo que eso es tremendamente importante. Veamos cómo va avanzando este desarrollo”.