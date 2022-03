Ex presidenta de la CUT Barbara Figueroa (PC) será la nueva embajadora chilena en Argentina

Por Ex-Ante COMPARTIR



martes 22, marzo 2022

La ex presidenta de la CUT y militante del PC -quien dirigió la central sindical casi nueve años, hasta ser derrotada en las elecciones del año pasado- será la próxima embajadora de Chile en Argentina, señalaron a Ex-Ante altas fuentes vinculadas a la cancillería. Si bien su nombramiento no ha sido oficializado -dado que desde Buenos Aires aún no se concede su agreement o confirmación oficial de su aceptación como representante en un país- se da por descontado que eso ocurriría en los próximos días, de acuerdo a los mismos personeros.