Gerente general de CMPC: “A la industria forestal hay que cuidarla y no demonizarla"

Francisco Ruiz-Tagle señala que “es muy importante resaltar el tema de intencionalidad de los incendios. Y ahí sí que yo creo que hay una tarea para el gobierno”.

-Entiendo que este es el segundo incendio más grave en Chile, después del de 2017. ¿Cuál es tu diagnóstico a más de dos semanas de su inicio?

-El 2017 se quemaron casi 570.000 hectáreas. Ahora estamos sobre las 420.000 hectáreas. Mi evaluación es que en este momento estamos con condiciones climáticas algo más favorables que dos semanas atrás.

-¿En qué sentido?

-Estamos con temperaturas en el Biobío y La Araucanía, en torno a los 29 grados, pero hace 15 días eran de 35, incluso 40 grados.

Y también las condiciones de viento han mejorado, con rangos menores a los 30 kilómetros por hora. Lo que sigue mal es la sequedad que hay. No se puede bajar la guardia. El viernes hubo otro incendio cerca de Tomé y Concepción. Estamos en una condición de contención, no de extinción.

-¿A ustedes cómo los ha afectado? ¿Cuántas hectáreas han perdido?

-El martes 7, en un hecho esencial, dijimos que nuestra afectación de plantaciones superaría las 10.000 hectáreas. Pero ha habido más incendios, así que no puedo darte una cifra exacta.

-¿Qué te ha parecido la reacción del gobierno?

-El gobierno ha tenido sus ministros desplegados en las zonas afectadas. Nosotros hemos estado coordinando adecuadamente con el gobierno y sobre todo con la CONAF.

-Empresarios como Juan Sutil han sido muy duros…

-Yo he visto muchas críticas que han surgido, pero no me corresponde evaluar al gobierno. Es muy importante resaltar el tema de intencionalidad. Y ahí sí que yo creo que hay una tarea para el gobierno. Hay mucho incendio intencional; algunas zonas son particularmente más riesgosas. Hay intencionalidad en sectores como Collipulli, al sur de Mulchén, al norte de Angol, hubo situaciones muy cuestionables en cuanto a los orígenes de esos incendios, evidentemente intencionales.

-¿El estado de excepción o el toque de queda llegaron a tiempo?

-El tema de la seguridad es muy relevante y en eso el gobierno tiene una tarea. Cuando se declaró el estado de excepción en las comunas afectadas, se vio a partir de los pocos días una corrección a la baja en la cantidad de focos diarios. Nosotros llegamos a tener 30 focos diarios en el peak.

Hemos tenido un trabajo muy muy codo a codo con los alcaldes de muchas comunas. Ellos también están muy, muy conscientes de la intencionalidad. A uno le preguntan de repente dónde están las pruebas. Y nosotros tenemos videos, fotografías. Hay muchos casos de intencionalidad donde no tenemos lamentablemente pruebas, pero son incendios multifoco que aparecen en lugares donde no hay nadie.

Los bosques en Chile no son autoinflamables, sino que alguien los quema. O aparecen fuegos en campos, en rastrojos de trigo, donde no hay nada. La intencionalidad es súper evidente y las autoridades locales la tienen clarísima.

-La ministra Carolina Tohá criticó fuertemente a la CAM, por un ataque incendiario en la comuna de Teodoro Schmidt. ¿Hay grupos radicales detrás de los incendios?

-Lo de Teodoro Schmidt fue un ataque a una faena forestal nuestra, así que la conozco. A máquinas forestales que estaban en un predio nuestro, cosa que es una locura. Si dentro de un bosque le prendes fuego a máquinas, tú comprenderás que empieza otro incendio que puede ser inmenso.

Ahora si alguien dice que la CAM está detrás de los incendios, no tengo ninguna certeza de eso. Tenemos más de 12 querellas. Espero que den fruto.

-En estos videos que tienen ustedes, ¿han visto panfletos o algún tipo de señal política?

-Aparte de Teodoro Schmidt, también aparece panfletos en otro evento que hubo. Tuvimos también uno el viernes, que fue cerca de Curaco (en la provincia de Malleco) a la cordillera, donde también hay evidencia de participación de un grupo radical, que tienen alusión a la causa mapuche.

No quiero asociar, porque no hay evidencia de que una organización mapuche sea la que la que está haciendo los incendios forestales.

-Se han quemados muchos viñas antiguas y hace unos días hablaba con un productor que decía que la responsabilidad era de las madereras. ¿Por qué crees que está esta idea instalada de culpar a la industria forestal, que incluso muestra la última Cadem?

-Creo que hay mucho mito. Aquí hay una suerte de asociación de que los incendios son forestales y que a partir de ahí se quema el resto, cosa que a mi juicio es una absoluta falacia. Un 25% de lo que se ha quemado este año corresponde a bosque nativo y matorral nativo.

Hay un 20% prácticamente que son campos agrícolas, como por ejemplo las viñas y hay un 59% aproximadamente que son plantaciones. Un 63% son predios de particulares. Segundo, hay otro mito de que las plantaciones forestales o los monocultivos se queman y los bosques nativos no se queman. Eso tampoco es así. Árboles nativos se queman igualmente como se puede quemar un eucalipto.

-¿Los incendios en Chile son generalmente de origen humano?

-Lo que nunca hay que perder de vista es que el fuego lo prende el hombre por negligencia o intencionalidad. El fuego no es responsabilidad de las forestales. Hay muchas fake news dando vuelta. Es una industria que hay que cuidarla y que no hay que demonizar.

-A propósito de eso, el presidente Boric dijo que había que regular a la industria. De repente surgió el tema del royalty. ¿Es necesario hacer una nueva regulación o un nuevo pacto, que incluya nuevas tributaciones?

-Nosotros estamos 100% abocados a contener la crisis. Hoy día más que sentarnos a revisar temas (que nos parece que es fundamental hacerlo), hay que seguir trabajando porque aún nos queda bastante pega en combatir los incendios. Esto ha tenido un daño social enorme y ha tenido un daño también ambiental tremendo.

Respecto a la regulación, estamos muy abiertos a participar en las conversaciones con el gobierno que se establezcan. Y creo que es necesario tener estas conversaciones. Pero para tener conversaciones es necesario basarse en información que sea totalmente confiable, científica, real y no en desinformación, fake news o cosas que estamos escuchando que no son ciertas

– ¿Ustedes recibieron ataques donde intentaron bloquear a brigadistas? ¿Cómo fue eso?

-En la zona de de Angol, hay una ruta que une Collipulli con Angol. En esa ruta hay una zona que se llama Totoras, donde nos han encendido incendios prácticamente 50 veces en la temporada. Los últimos días tuvimos alrededor de siete incendios y brigadas que estaban llegando a combatir un incendio fueron efectivamente bloqueadas por personas, que les impidieron el paso y les hicieron amenazas.

-¿Casi no existen los incendios naturales en Chile, a diferencia de otros países donde se producen por ejemplo, por rayos?

-El 99,7% de los incendios que hay en Chile no son naturales. Según la CONAF un 25%. son intencionales. Nosotros tenemos un número que es superior a ese en la zona donde operamos. Pero más allá del 25% de intencionalidad que informa el gobierno, lo importante es ver el daño que causan esos incendios, porque habitualmente un incendio intencional es mucho más dañino. Al ser generalmente multifoco y con algún tipo de acelerante, cuesta mucho más combatirlos.