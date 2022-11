La ausencia del PC en el acto donde Boric defendió a Aylwin

“Si en el futuro lejano se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo y Boric de la actual generación como hoy se recuerda a Aylwin, Frei, Leighton, Tomic, Fuentealba… sin lugar a dudas, habremos cumplido nuestro cometido”, dijo Boric al inaugurar el monumento de Aylwin en la Plaza de la Ciudadanía. A continuación los detalles del acto y sus simbolismos.

Qué observar. Este miércoles, las 8:45, Boric lideró la inauguración del monumento en homenaje a Patricio Aylwin en la Plaza de la Ciudadanía. Al evento también asistieron Piñera y Lagos, quienes se sentaron a un lado y agradecieron el gesto de La Moneda de reivindicar el legado del ex mandatario democratacristiano (Bachelet se excusó de asistir por motivos personales y Frei Ruiz Tagle está fuera del país).

Al acto se invitó a los presidentes de todos los partidos del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

No llegó, sin embargo, Guillermo Teillier, quien se encuentra con licencia médica. Tampoco lo hicieron en su reemplazo otros integrantes de la directiva, aunque sí estuvieron ministros del partido.

En el PC explican que el correo enviado desde Presidencia establecía que la invitación era “personal e intransferible”. “La actividad se llevará a cabo el día miércoles 30 de noviembre en el Frontis Alameda del Palacio de la Moneda. La entrada al evento será por el costado de Calle Morandé y la citación es a las 8:30 hrs”, decía la convocatoria.

El partido nunca ha escondido su mirada fuertemente crítica del rol que tuvo Aylwin en la caída de Allende.

Tras su muerte, en 2016, respaldaron el papel que desempeñó contra Pinochet y durante la transición. Y el ex Presidente, 4 años antes, sostuvo que no tenía problemas en armar una alianza de gobierno con los comunistas, lo que entonces levantó polvo en la DC.

Tampoco asistió el presidente de RD Juan Ignacio Latorre por temas logísticos, lo que de todas formas fue menos comentado entre los asistentes.

En el acto se juntaron varios DC críticos de Boric, como Jorge Burgos, además del presidente de la colectividad, Alberto Undurraga.

Boric y los elogios a Aylwin. “Nosotros, nuestra generación, ha levantado una visión crítica de la transición. Mi padre me decía en el colegio, en la universidad, en la Cámara de Diputados y ahora, en La Moneda, ‘es que ustedes no vivieron esa época, ustedes no saben lo que significaba tener a (Augusto) Pinochet como comandante en jefe del Ejército, saber lo que era priorizar’”, indicó Boric.

El Presidente elogió la figura de Aylwin y defendió una frase con la que se recuerda al ex Presidente y que fue duramente criticada por el FA-PC hasta hace poco: Hacer las cosas “en la medida de lo posible”.

“Quisiera aportar una breve reflexión al debate sobre lo posible en política, respondiendo la interpelación que hace mítica la frase: la medida de lo posible pertenece a los pueblos, a las mayorías y sus límites se encuentran allí, donde se alojan las principales preocupaciones y anhelos de todos (…). Lo posible es por lo que hay que dejar todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, es lo que se define colectivamente (…) no es el desgano como algunos malamente lo pudimos haberlo interpretado anteriormente”.

“Es necesario salir de las propias trincheras, y aprovecho esta instancia para invitar a todos y a todas a hacer lo mismo. Al oficialismo, a la oposición, a la ciudadanía, a los sectores empresariales”.

“Si en el futuro lejano se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo y Boric de la actual generación como hoy se recuerda a Aylwin, Frei, Leighton, Tomic, Fuentealba… sin lugar a dudas, habremos cumplido nuestro cometido”.

El discurso de Boric, más allá de que se ajustó a lo propio que se hace al inaugurar un monumento, estuvo en línea con la moderación que en ocasiones ha mostrado tras su derrota en el plebiscito del 4 de septiembre, donde la centroizquierda tomó el control político del gobierno. Uno de sus consejeros, Luis Maira, siempre ha sido de la tesis de que “Boric debiera observar la construcción de mayorías que hizo el gobierno de Aylwin, quien logró que lo que él pensaba fuese parte del sentido común de la mayoría del país y fue pudiendo hacer las cosas que eran indispensables para que el país tuviera paz y progreso”.

La reaparición de Piñera y Lagos. Al término del acto, marcado por la sobriedad y símbolos republicanos, Piñera elogió los “30 años” y se refirió al proceso constituyente: dijo que no se debe incurrir en los errores de la Convención ni tener un sentido de urgencia, esbozando que el mejor instrumento para escribir una nueva Constitución es un sistema mixto (con representantes electos y expertos).

Lagos volvió a escena luego de que en la semana realizara un sombrío análisis del Chile de 2022, lo que fue respondido desde el gobierno, a partir de los estragos del paro de camioneros, los desafíos económicos y políticos del país y la siguiente frase: “Chile no está a la altura de lo que fue. Cualquiera que tenga un amigo afuera le van a preguntar ¿y qué les pasó a ustedes los chilenos?, ¿en qué momento se pasmaron? ¿en qué momento empezaron a gastar lo que no tenían? Etcétera, etcétera. Creo que esta es una realidad que nos obliga entonces a pensar de una manera muy profunda”.

Esta vez el Mandatario abordó algunos de los problemas que enfrenta el país, pero también puso el foco en no seguir “con discusiones estériles en quién tiene la razón”.