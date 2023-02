La heridas, trasnoches y volteretas que dejó la inscripción de los candidatos a la constituyente

Los negociadores de Apruebo Dignidad y el PS estuvieron hasta las 5:30 de la madrugada del lunes revisando los cupos para la elección del 7 de mayo, pero menos de una hora después su buque insignia en la Región Metropolitana se bajaba a partir de la división de la centroizquierda. Lagos tuvo un rol por la mañana y por la noche se cayó la candidatura de Pablo Maltés, la pareja de Pamela Jiles, como independiente del PPD. Chile Vamos cerró sus tratativas media hora antes del plazo, el Frente Amplio subió y bajó candidatos a partir de su falta de cuadros, la vieja guardia de la Concertación regresó y la Región Metropolitana se convirtió en la madre de todas las batallas.

Los ecos del quiebre en el Socialismo Democrático. La reunión de los negociadores de Apruebo Dignidad y el PS concluyó a las 5.30 de la madrugada del lunes. Su reciente acuerdo político los había llevado a estar toda la noche revisando los cupos para los 50 escaños que se tienen que elegir en el Consejo Constituyente. Pero a las 7.02, vale decir, menos de dos horas después, José Antonio Viera Gallo tiró un balde de agua fría a los socialistas. “Agradezco a la directiva del PS el ofrecimiento de postular al Consejo Constitucional. Lamentablemente, la separación del Socialismo Democrático y la configuración final de las listas en la RM y en el Biobío me han llevado a declinar la propuesta”. Faltaban 17 horas para que el Servel cerra las inscripciones y al PS se le caía su candidato en la Metropolitana, donde se eligen 5 cupos. El problema sacudió a los socialistas todo el día y en su reemplazo quedó Sadi Melo, ex alcalde de El Bosque.

El quiebre en el Socialismo Democrático se hizo sentir durante toda la jornada. Ya sea por declaraciones de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, o de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Algunos no querían competir por la mañana, muy molestos por la división de la centroizquierda, como Sergio Bitar.

El ex Presidente Lagos llamó por la mañana a Piergentili para darle su apoyo, que, para algunos, se tradujo en llamados para consolidar candidaturas.

Bachelet no competirá, luego de haber dicho que solo lo haría si había una lista de la DC al PC, pero la operación no movió la aguja en la centroizquierda.

Apruebo Dignidad rechazó la solicitud de la lista del PPD-DC-PL de hacer pactos por omisiones, lo que podría haberlos ayudado. A las 23:46 el pacto que lidera el PPD mandó la lista al Servel.

Las 5 listas (y la pugna por la hegemonía política). A las 9.30 empezaron oficializaciones de los pactos. El primero en llegar fue el pacto de Apruebo Dignidad con el PS y el PL (Unidad para Chile). Una hora después lo hicieron los PPD-DC-PR (Todo por Chile), más tarde el PDG y al último Chile Vamos (Chile Seguro). En total habrá 5 listas. La izquierda irá en dos y la derecha en 3. “La manera en cómo se conformaron las listas, tanto en la izquierda como en la derecha, habla de que el proceso de fragmentación y polarización sigue vigente. Hoy día volvió a renacer esa sed identitaria. Cada uno va por sus propios colores y deja atrás los proyectos más colectivos”, indicó el analista Gonzalo Müller. En la izquierda, la pugna por la hegemonía se cruzó con la ofensiva de Boric para que el Socialismo Democrático no se midiera en las urnas con Apruebo Dignidad.

En la derecha, pese a la disputa de sus adversarios, Chile Vamos y el Partido Republicano forzaron una competencia. Y Franco Parisi, que viajó a Chile en enero, busca a frenar la caída libre del PDG y estar en la constituyente, cuyo proceso ha criticado. Para algunos, apuestan a competir y van a defender los bolsones electorales que sienten más importantes para ellos que son la RM, la del Biobío y la zona norte, especialmente la Región de Antofagasta. Los republicanos llevaron 72 candidatos y el PDG, 74, entre ellos dos abogados de Parisi.

El caída de Pablo Maltés, la pareja de Pamela Jiles. Por la tarde ya estaba sellado. Pablo Maltés, pareja de Pamela Jiles y el cerebro de la política-farándula que despliega la diputada, volvería a la política como candidato a la constituyente por la región de Valparaíso, pero en la lista del PPD y no la de Parisi, a quien se ha atribuido una alianza con Jiles. Maltés tiene fuerza en la región, donde competirá el vicepresidente del PPD Marco Antonio Núñez. Para algunos, su acercamiento con el partido se relaciona con el enfrentamiento que protagonizó la colectividad con el Frente Amplio, a partir de las dos listas oficialistas. Para otros, se trata de una oferta de la colectividad. Si el caso Maltés abría todo tipo de interrogantes sobre la proyección de la alianza, por la noche, Maltés no apareció en la lista del PPD. Sus cercanos piensan que hubo un veto de Boric, aunque el Presidente se jugó por la lista de Apruebo Dignidad y el PS. Una versión fue que se cayó por un tema de paridad.

El retorno de la vieja guardia. El corto período de la campaña y las inhabilidades de los candidatos para ser candidatos en las próximas elecciones llevó a los partidos, por un lado, a elegir a figuras con alto conocimiento y que no tengan aspiraciones políticas inmediatas. En ese contexto la vieja guardia de la ex Concertación, que condujo la transición, dio un nuevo salto a la política de manera inesperada, sobre todo tras la llegada de Boric y una nueva generación al poder. Andrés Zaldívar, 86 años, ex senador por 3 períodos, ex candidato presidencial y ex ministro de Frei Montalva y de Bachelet, competirá por Aysén. En 2014, mientras se negociaba la reforma tributaria, acuñó el concepto de “cocina” política, la que luego reivindicó, pese a las duras críticas que años después harían los convencionales de izquierda a esa forma de hacer política. Bitar, de 82 años, ex ministro de Allende, Lagos y Bachelet, irá por la Región de Tarapacá, donde fue senador entre 1994 y 2002. Y Ricardo Núñez, 83 años, ex presidente del PS y uno de los hombres clave de la renovación socialista, competirá por la Región de Atacama, donde fue senador por 20 años.

Chile Vamos, al borde del cierre de las candidaturas. La negociación la terminaron en la sede de la UDI cerca de las 23.30, a media hora del cierre de las candidaturas. Y en parte de sus dirigentes había un profundo malestar con el Partido Republicano, por, según decían, no aceptar ir en una lista y tener una victoria segura ante las coaliciones de gobierno. La plana mayor de la UDI, RN y Evópoli estuvieron 6 horas encerrados. En la sede se cortó la luz y parte de los dirigentes entraban y salían mientras pasaban horas y no lograban resolver la situación de Ñuble y el Biobío.

Un problema para Chile Vamos fue el incordio con los Demócratas, que participaron en la campaña del Rechazo. Algunos de sus dirigentes señalaron que el partido de Ximena Rincón y Matías Walker iba en acuerdo con la derecha, lo que terminó en una queja del naciente partido.

Los problemas del Frente Amplio (y de las inhabilidades). Uno de los grandes problemas para la inscripción de candidaturas, como se mencionó anteriormente, fueron las inhabilidades que se puso a los candidatos y el corto período de campaña. El problema lo tuvieron todos los partidos, pero probablemente quien más lo resintió fue el Frente Amplio, cuyos mejores cuadros ya están en el Ejecutivo y el Congreso. El FA, cuya aprobación según Cadem ha caído del 37% de enero de 2022 -tras la elección de Boric- a 21% en febrero de este año, estudió la posibilidad de que la diputada Maite Orsini saliera del Congreso y compitiera como candidata en la Región Metropolitana, lo que reflejaba el calado de su conflicto. La iniciativa no prosperó. Tampoco fructificaron otras opciones que, de acuerdo al oficialismo, se evaluaron, como la de los socialistas Paulina Vodanovic y Camilo Escalona. Paradójicamente, algunos partidos de Apruebo Dignidad, como Comunes y el FRVS, tuvieron que ceder espacios a RD y Convergencia Social.

Región Metropolitana: La madre de todas las batallas. Se trata de una de las batallas emblemáticas, no solo porque se eligen 5 de los 50 constituyentes. Natalia Piergentili, presidenta del PPD y símbolo de la lista de la centroizquierda, compite en la capital. Los socialistas llevaban a Viera-Gallo, pero subieron a Sadi Melo, un cacique en parte de la zona poniente de la capital. Por la derecha, la UDI busca ir a la segura con el ex alcalde de Estación Central y ex ministro Rodrigo Delgado, mientras que Gloria Hutt y Jaime Ravinet van por Evópoli y RN quiere instalarse con Bruno Baranda, entre otros.

