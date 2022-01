Las primeras 15 definiciones políticas y económicas de Mario Marcel

En entrevista con radio Cooperativa, Mario Marcel reafirmó su compromiso con el programa de gobierno de Boric, tal como pedía el PC, además de sugerir que la inflación va a tener una tendencia decreciente. El economista se definió como un socialdemócrata, dijo que hay detalles que deben ser afinados en la reforma de pensiones, deslizó críticas a Piñera por los retiros de fondos de las AFP y realizó un llamado a dejar atrás la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. A continuación sus definiciones.

1. Alza de tasas del BC e inflación. “Las decisiones que se van tomando de política económica para adelante van a ir ya a teniendo una influencia más significativa sobre la variación del IPC. El presidente Boric ha sido bien taxativo en cuanto a seguir una política fiscal responsable, una consolidación fiscal a través del tiempo, el Banco Central ha aumentado la tasa de interés; Todos esos factores van a ir ayudando a que primero la inflación se estabilice y luego comience a bajar en el curso del año. Y con eso, de acuerdo a las últimas proyecciones que tenía el Banco Central, deberíamos terminar el año con una inflación más cercana al 4% y al año siguiente ya converger en 3%”.

2. Reafirmación del programa de gobierno y críticas de Apruebo Dignidad. “Aquí lo importante es ver cómo va a funcionar un gabinete que tiene una composición diversa indudable, personas que tienen distinto origen profesional, político, etc, pero que todo tenemos una motivación común, que es el éxito del gobierno, la que es el éxito del Gobierno, la realización de los objetivos que se ha planteado el Presidente Boric para su período, que están en buena medida reflejados en su programa”.

3. “Siempre me he definido como un socialdemócrata”. “Yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal, tienen que ver con asegurar los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía, buscar acuerdos que hagan viables las reformas… La verdad es que si la responsabilidad y el diálogo se lo asociáramos al neoliberalismo le estaríamos haciendo un tremendo regalo al neoliberalismo, no creo que lo merezca. La verdad es que yo llego con mi historia, con lo que he hecho, con lo que puedo aportar, y creo que voy a poder aportar una parte valiosa a un trabajo colectivo que va a ser el de todo el gabinete”.

4. ¿Por qué optó por Hacienda y no por el BC?: “Me costó en el sentido en que yo ya estaba en la presidencia del Banco Central, empezando un segundo período, lugar desde donde, por supuesto iba a tener la posibilidad de aportar al bienestar del país y a al estabilidad económica. Pero cuando el presidente Boric me planteó la posibilidad de ingresar a su gabinete, me hice la pregunta que desde dónde podría aportar más al bienestar y desarrollo del país. Y creo que en este momento quizás los desafíos más importantes que tenemos son con respecto a recuperar la capacidad de crecer, pero además de crecer mejor que lo que hemos hecho en el pasado, son desafío que son más de mediano y largo plazo, que tiene que ver con las políticas públicas, las políticas sociales, con la diversificación del desarrollo productivo y en eso se puede aportar más desde el Ejecutivo que desde el Banco Central, que tiene un mandato que es más limitado”.

5. Conversaciones con Boric: “Esto fue producto de largas conversaciones que tuvimos con el presidente Boric, esto no fue una llamada telefónica, y me parece que era lógico dado que yo no participé en la campaña, no participé en la preparación de su programa, y por lo tanto creo que en buena medida mi incorporación a este gabinete y a esta tarea es fruto de una importante comunidad de idea mucho más que de una asociación de conveniencia”.

6. Pensión Garantizada Universal: “Creo que el paso que se ha dado con la aprobación de la pensión garantizada universal es un paso muy importante”.

7. Sistema de AFP: “Lo que está en el programa del Presidente Boric es que tiene que haber cotizaciones de cargo de los trabajadores en los empleadores, y que contribuyan a aumentar ese monto, dos tercios de los cuales sería a través de un mecanismo de capitalización administrado por una institución pública y un tercio que tendría un componente redistributivo. Ese es un diseño que no contempla que esos dos tercios quedan administrados por AFP. Al mismo tiempo el programa señala que se respetarán los ahorros acumulados en el sistema de AFP y hay por supuesto muchos detalles que afinar, en términos de cómo se seguirá administrando esa parte, pero los lineamientos básicos están en el programa”.

8. Rol de las AFP: “No quisiera enredarme con ese tema”. “Lo que señala el programa del Presidente Boric es que se va a abrir un proceso de diálogo social para basar las propuestas que se hagan al Congreso en materia de reforma, entonces no quisiera enredarme con el tema de qué rol, si acaso alguno seguirá jugando la AFP en el futuro”.

“Lo importante es que nos concentremos en llegar ya a una forma más estructurada y más definitiva del sistema previsional futuro”.

9. Retiro de fondos de AFP: “No están en el programa”. “No me atrevería a decir que hay una presión de una coalición. Ha habido intervenciones de ciertos parlamentarios, pero lo que tenemos que tener claro, dado que estábamos hablando recién del programa de gobierno, es que primero, los retiros de fondos no están en el programa de gobierno del Presidente Boric”.

10. Crítica al gobierno de Piñera por retiros: “Los retiros de fondos surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades con la crisis, pero ahora va a haber un nuevo gobierno, un nuevo escenario económico, y nos encargaremos de no llegar a ese punto”.

11. Llamado a dejar atrás tensión Ejecutivo-Congreso. “Esta tensión entre ejecutivo y congreso es importante ir dejando atrás dado que hemos pasado por un proceso electoral. Vamos a tener un nuevo gobierno, nuevos parlamentarios, y creo que lo que la ciudadanía espera y merece es que hagamos esfuerzos por dialogar, por ponernos de acuerdo, por tener iniciativas que beneficien a la ciudadanía, y dejar atrás esta dinámica de tensiones y presiones permanentes”.

Agencia Uno Lee También > Marcel y nuevos retiros del 10% de las AFP: "Nos encargaremos de no llegar a ese punto"

12. La agenda pro crecimiento (y la alusión de Nicolás Grau): “Déjeme decir primero que respecto del pro crecimiento o no pro crecimiento, este es un programa que me he leído con mucho detalle y que en términos de diversificación productiva, de desarrollar una economía verde, incorporar a las mujeres al mundo del trabajo, tiene muchos elementos que lamentablemente no se han destacado lo suficiente, pero en términos de desarrollo productivo, el rol de las pymes, creo que es un programa que tiene mucho trabajo. En ese sentido, entonces, sería difícil calificarlo de no crecimiento, sino lo que busca es una buena forma de crecimiento”.

13. La deuda del CAE: “En su momento tuvo un buen propósito”. “El CAE fue un mecanismo que se creo en su momento con un buen propósito que fue tratar de que los jóvenes no quedaran excluidos de la educación superior por falta de financiamiento, en un momento en que las personas, sus familias, se estaban endeudando con créditos de consumo a tazas del 15%. Lamentablemente fue un sistema que no fue capaz de identificar sus limitaciones, corregirse a través del tiempo, y terminó en un gran problema que luego se ha ido tratando de subsanar con distintas medidas, pero en el fondo lo que expresa el programa es la voluntad de darlo un cierre a este episodio”.

14. Financiamiento del CAE. “Para poder darle este cierre hay 3 dimensiones que hay que resolver: una dimensión son los deudores, dado que se habla de la condonación del CAE. Una segunda dimensión tiene que ver con los acreedores, porque si bien el estado ha estado comprando una parte de esa deuda, todavía hay una parte importante que permanece en mano de los bancos. Y la tercera dimensión es la del financiamiento, es decir, cómo te van a cubrir los costos de esa condonación. El programa avanza en alguna de estas dimensiones, pero no tanto en la tercera de estas. Y a qué me refiero con financiamiento: a lo que me refiero es de dónde van a venir los recursos, porque lo que uno quisiera es que la condonación de la deuda a un profesional universitario de mayores ingresos no terminara siendo pagado por un poblador o por un jefe de hogar o por un feriante. Lo que uno quisiera es que fuera lo más justo posible”.

15. Priorización. “El tema de los 20 años no tiene que ver en qué plazo se condona sino en qué plazo se paga el costo (del CAE), pero para eso igual tiene que haber una fuente de financiamiento, independientemente si se distribuye en el tiempo. Respecto de los plazos tenemos que tener claro que en general, respecto de todo el programa, hay acá un ejercicio de priorización que hay que hacer de programación e las distintas medidas que están dentro del programa de gobierno que tendrá que hacer el presidente con la colaboración de sus ministros, consultas, lo que sea, pero plantear una serie de medidas, metas, que se van a tomar, pero luego hay que definir cómo se va a ir priorizando todo esto”.