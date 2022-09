Las secretas negociaciones para bajar a Karol Cariola de la presidencia de la Cámara

El acuerdo de gobernabilidad, firmado el 10 de marzo por el PPD, el PC, la DC, el PDG, el Frente Amplio y el Partido Liberal, está en riesgo y pocos creen en el Congreso que podrá mantenerse hasta el fin del gobierno. La decisión de algunos partidos, de no permitir que la diputada PC Karol Cariola asuma la presidencia de la Cámara Alta, mantiene en tensión a los parlamentarios.

Negociaciones entre pasillos: En reserva, muy sigilosamente, aunque en las últimas 48 horas era un secreto a voces, se realizan negociaciones entre distintos partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados para definir qué va a ocurrir el 21 de octubre, cuando el PPD entregue la presidencia y deba asumir el Partido Comunista. Según el acuerdo de gobernabilidad firmado por los partidos oficialistas, la presidencia y las dos vicepresidencias de la Cámara Baja se dividieron en seis períodos pero es poco probable que este itinerario se cumpla.

El 21 de octubre debía asumir el cargo la diputada Karol Cariola, en el período que le corresponde al PC. La primera vicepresidencia le corresponde al Frente Amplio y la segunda a la Democracia Cristiana.

La aplastante derrota del Apruebo el domingo pasado, cuya campaña fue asumida por la diputada Cariola, convenció a los partidos oficialistas que es impensable que se pueda cumplir el pacto de marzo. Lo concreto es que no hay posibilidad de que Karol Cariola asuma porque no tiene los votos de todo el conglomerado oficialista, según reconocen algunos parlamentarios.

Ningún partido quiere “romper” el pacto, aunque admiten que está dañado. Pero, creen que es necesario convencer al PC que no es la hora de ellos por el desenlace electoral del 4 de septiembre. Y que es mejor buscar una alternativa menos disruptiva, como por ejemplo, el cambio de turnos en los períodos acordados.

Agencia Uno - El ex ministro, Mario Desbordes Lee También > Desbordes critica a los republicanos: "Se dan por ganadores y estuvieron escondidos toda la campaña"

Lo concreto es que hay varias opciones que están circulando entre las bancadas. Una diputada independiente, que pidió reserva, reconoció que “son distintas propuestas las que se barajan pues sabemos que Cariola no pasa”.

Las alternativas que se barajan:

1.- Cambiar el orden de los períodos: en las últimas horas ha habido acercamientos entre el Frente Amplio (FA) y la DC para explorar la alternativa de cambiar el orden de prelación para asumir la Presidencia. Esto significa que la DC adelantaría su turno, que le correspondía entre el 1 de julio de 2023 al 11 de marzo de 2024 (tercer período). El FA asumiría el próximo año y el PC quedaría para el quinto período, del 22 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025.

Esta alternativa no agrada al PC, según trascendió, porque se considera poco probable que el acuerdo de marzo pueda resistir hasta el fin de Gobierno. La intervención del senador PC Daniel Núñez, provocó severos daños internos en la coalición oficialista, especialmente en su relación con el FA, lo que pone en riesgo la unidad del sector.

En la DC ya asoman nombres para que asuman la presidencia de la Cámara: Joanna Pérez, Miguel Calisto y Alberto Undurraga.

La polémica frase del senador Núñez:

“Si el día de mañana esta coalición o la que viene dice ‘mire en realidad nosotros estamos contentos con este modelo, Chile funciona bien así, queremos seguir igual que en los últimos 30 años’, por favor, nosotros ahí tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda porque no es nuestro proyecto”.

2.- Que el PC proponga otro nombre en reemplazo de Cariola: Esa sería una alternativa para conseguir que se mantenga el acuerdo de gobernabilidad y sea un representante del PC quien aparezca en la foto del cierre del nuevo proceso constitucional y en la presentación del nuevo texto.

Entre los nombres que circulan como posibles reemplazos de la diputada Cariola están el de Carmen Hertz, Matías Ramírez y Luis Cuello.

3.- Que no se acepte la renuncia del diputado Raúl Soto: Esta posibilidad se viene conversando desde antes del plebiscito e incluso han existido acercamientos con Chile Vamos, donde la idea no desagrada. Si el PC opta por hacer cumplir el acuerdo de marzo e insiste con Karol Cariola para la presidencia de la Cámara, el 21 de octubre no se aceptará la renuncia del PPD Raúl Soto, quien se mantendría en la testera. Y hasta hoy , se dice que tendría los votos para ese objetivo.

Ex­-Ante se comunicó con los asesores de la diputada Karol Cariola para solicitarle una reacción a lo que está ocurriendo en la Cámara, pero no hubo respuesta.