Los entretelones de la arremetida por el sexto retiro de fondos previsionales

Este lunes la comisión de Constitución de la Cámara -presidida por Karol Cariola- abrió la opción para que proyectos que se hayan solicitado discutir sean puestos en tabla, entre los que está la moción por el 6to retiro. Hoy la diputada Jiles reafirmó su intención de que se discuta el proyecto, inconstitucional hasta abril de 2023, advirtiendo que se “cumple con el listado completo de razones para censurarla”, pese a no tener los votos para sacar a la parlamentaria PC de la presidencia.

Qué observar. Este lunes 21, en la sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, la presidenta de la instancia, Karol Cariola, indicó que se comenzarían a discutir desde la próxima semana “todos los proyectos de ley que han sido solicitados y, que hasta ahora, no hemos puesto en tabla. Es ahí en donde quisiera yo que pudiéramos concentrar nuestra preocupación, porque en los otros ya tenemos un plan de tramitación”.

Dos de los proyectos que aún no han sido puestos en tabla -pero que sí se han solicitado discutir- en la comisión son sobre un 6to retiro de fondos previsionales, lo que es inconstitucional hasta abril de 2023 según un informe elaborado por la Secretaría de la Corporación.

Esto no fue mencionado por Cariola en su intervención del lunes, instancia en la que dijo que entre los proyectos: “Está el de la diputada Pamela Jiles y el diputado René Alinco, en relación a la solicitud del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales. Al anterior se suma uno similar del diputado Rubén Oyarzo.

En contraste, segundos después Karol Cariola, presidenta de la Comisión, sí planteó reparos sobre poner en tabla otro proyecto que tiene que ver el voto obligatorio: “Está el voto obligatorio. Hay dos (proyectos) del voto obligatorio que yo los descartaría porque ese proyecto ya está en tramitación en el Senado, en segundo trámite. Por lo tanto, no tiene sentido”.

Sin embargo, dentro del informe -que puntualiza los proyectos a discutir y que se han solicitado poner en tabla- hay un documento denominado “Informe Secretaría” que declara inconstitucional hasta el 18 de abril de 2023 un nuevo retiro de fondos -en esa fecha se cumple un año desde el rechazo del 5to retiro-.

A esto se sumó la intervención de la parlamentaria del PC en la tarde del mismo lunes, en donde afirmó: “No hemos abierto ni cerrado la puerta a la tramitación de ningún proyecto sino que, apegado a lo que dice el reglamento y la constitución, nosotros vamos a poner en tabla los proyectos de ley que se puedan tramitar durante este periodo”.

De todos modos, la apertura a discutir en la comisión de Constitución los proyectos que se hayan solicitado poner en tabla generó un problema para la diputada Cariola, pues Pamela Jiles -parlamentaria que integra la comisión- junto sus pares René Alinco, Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas, advirtieron sobre una posible moción de censura contra la parlamentaria del PC.

Moción sin piso. La moción de censura contra la presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola, no tiene piso. No cuenta con la mayoría simple de siete votos, que sí tiene el oficialismo luego de que el diputado de la DC -y excandidato a presidir la Cámara contra Vlado Mirosevic-, Miguel Ángel Calisto, señalara a Ex-Ante que no está dispuesto a respaldar esta opción.

“He señalado de manera muy clara a la oposición que no estoy disponible para ninguna censura que no esté sustentada en argumentos jurídicos-políticos objetivos”.

“En el caso de la censura a Diputada Cariola no conozco el detalle ni los argumentos. Evidentemente no tengo cuestionamiento a su labor como presidenta de comisión de Constitución”.

Calisto se comunicó con Cariola hace dos semanas y le transmitió que no estaría dispuesto a votar una moción de censura en su contra.

La estrategia para reimpulsar el 6to retiro. En el Congreso todo apunta a que las tratativas para volver a discutir un sexto proyecto de retiro de fondos previsionales tampoco tendrían piso.

La estrategia que han planteado los diputados Jiles, Rivas, Oyarzo y Alinco, es proponer que sea votado en la sala el Informe elaborado por la Secretaría de la comisión. El documento establece la efectiva aplicación del artículo 68 de la Constitución, que establece que un “proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.

Esto dejaría inconstitucional un nuevo proyecto de retiro de fondos previsionales hasta abril de 2023.

La arremetida para que este informe sea votado en la sala tampoco tendría piso para que sea anulado, pues los cálculos dentro de la Cámara apuntan a que esta idea sería rechazada con votos transversales dentro de las fuerzas políticas.

La mirada oficialista. De todas maneras, la discusión por un 6to retiro es inminente y en el oficialismo lo saben. Los cálculos sacados en la alianza de gobierno es que, apenas se llegue a abril de 2023, fuerzas de la oposición reimpulsarán con fuerza la idea de discutir un nuevo retiro.

En este contexto, también advierten que pronto sea discutido el proyecto de autopréstamo de los fondos previsionales impulsado por el Partido de la Gente. Este proyecto sería una de las mociones parlamentarias que se intentarán poner en tabla en la comisión de Constitución de la Cámara durante las próximas semanas.

Además, la discusión se da cuando desde Apruebo Dignidad se está germinando una fuerte presión por aumentar el gasto público y entregar subsidios en el marco del panorama económico del país.

Este debate ha estado presente en ideas como congelar las tarifas del transporte público en 2023, lo que fue aplacado por el Presidente Boric desde Tailandia, al decir que “sabemos que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo”.

El gobierno incluso impulsará, vía Hacienda, una mesa de trabajo transversal para analizar el tema de la recuperación económica, instancia similar a la que hoy encabeza el Ministerio del Interior por seguridad.

Lea aquí el documento completo con los proyectos que podrían ponerse en tabla en la Comisión de Constitución durante las próximas semanas.