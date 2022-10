Rafael Cumsille: “Después del acto con Boric entregué la presidencia de la Conapyme"

El histórico líder gremial seguirá al frente de la Confederación del Comercio Detallista. Dice que su decisión no tiene que ver con la polémica por el encuentro con Boric el jueves pasado. Sobre el mandatario, afirma: “Es una persona joven, que tiene mucho que conocer de este cargo”. Y cuenta que se envió una carta de disculpas por el socio que interrumpió su discurso.

-¿Cuál fue su impresión del Presidente Boric en ENAPE?

-Nosotros con él no tuvimos ningún desencuentro. El Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa viene organizándose hace muchos años, desde la época del Presidente Lagos, estuvimos con él, con la Presidenta Bachelet dos veces, también con el Presidente Piñera.

Había 600 dirigentes, desde Arica a Magallanes, la región del Presidente. Nosotros quisimos en esta ocasión rendirle un homenaje a Carabineros de Chile. Fue para ello invitado el general director, que asistió. En mi intervención le entregamos la medalla Diego Portales. Las 600 personas corearon el himno de Carabineros.

-¿Ustedes repartieron las letras?

-Claro, si la gente pidió tener la letra y lógicamente la comisión organizadora no tuvo problema, todo lo contrario. Dentro de mi intervención nos referimos a algunos temas que nos interesaban a nivel nacional, por ejemplo, qué era más importante para la gente de Chile: se le preguntó al auditorio si era la constitución o la delincuencia. Fue algo increíble como prácticamente toda la gente se puso de pie gritando y aplaudiendo “no más delincuencia”. Eso fue un momento que no creo que haya molestado al Presidente.

-¿Usted habló con él?

-Bueno, él estaba con nosotros y fue bien recibido, la gente nuestra es muy educada. Lo recibí en la puerta del Círculo Español, entramos, se anunció, la gente aplaudió correctamente. Hubo un asistente por ahí, que tuvo una expresión relacionada con la constitución.

-¿Fue una provocación?

-De niguna manera. Quisimos rendir un homenaje a Carabineros de Chile, porque si la delincuencia está desatada y no apoyamos a los 60 mil hombres que son Carabineros de Chile, ¿quién los va a defender? La gente por unaminidad nos pedía apoyo, reconocimiento a Carabineros. Si se entendiera como provocación, mire que es delicado.

-Desde los años 60 es dirigente gremial, ha visto pasar muchos presidentes…

-Me corresponde como dirigente de un gremio, y yo hasta ayer era el Presidente de la Conapyme, aparte del Comercio Detallista.

-¿Y ahora?

-Entregué la presidencia el jueves, después del acto con Boric, porque no quise postularme a un nuevo período, a la señora Verónica Contreras, que es del Transporte Escolar. Pero sigo siendo presidente de la Confederación del Comercio Detallista, porque tenemos elecciones en el mes de marzo.

-¿Su decisión está ligada con lo que pasó en ENAPE?

-No, no, no.

-Usted se enfrentó con Allende, figura a la cual admira Boric. ¿Ve alguna similitud entre ambos?

-No. Espero que no, yo creo que el mundo ha cambiado.

-¿Usted tiene una buena opinión del Presidente?

-Sí, el Presidente Boric es un joven, una persona que tiene mucho que conocer de este cargo. Hay que entenderlo, no es un político de muchos años como otros presidentes, que para llegar a serlo han sido senadores, ministros, cancilleres, en fin. Yo no vi que se fuera molesto ni mucho menos. Se retiró en paz y la gente aplaudió cuando se despidió.

Ahora, la persona que lo interrumpió no sabíamos de donde era, ahora ya se supo que es un socio de la una cámara de comercio del Norte.

-¿Cómo se llama?

-No conocemos el nombre de él, pero sabemos que la cámara de comercio del norte lo ha amonestado, porque consideró que no era bueno interrumpir el discurso. Y le han enviado una carta al Presidente de la República para pedir disculpas. Para señalarle que la cámara lamenta mucho que un socio se haya comportado de esa manera. Y el socio habría expresado que se dio cuenta que fue un error, que no tenía para qué hacerlo si estaba escuchando un discurso.

-¿Recibió mensajes de molestia por parte del Gobierno?

-No, nadie. No puede haber molestia. Nosotros no entenderíamos. Le vuelvo a repetir, si usted va a cualquier acto no puede responder por todos los asistentes. Es como lo que pasa en los partidos de fútbol, cómo vas a responder por todas las barras. La ideal del himno fue del comité organizador. El Presidente no podría estar en contra de eso: cómo voy a creer que un Presidente de la Reública vaya a estar en contra de que se le rinda homenaje a Carabineros de Chile.

-Lleva unos 70 años como líder gremial, ¿cuál es el presidente más complejo que le ha tocado?

-Han sido todos diferentes. Yo diría que en general hemos tenido una buena relación con los presidentes de la República.

-Pero no con Allende. Usted fue uno de los líderes del paro de 1972, hace 50 años.

-En el caso del Presidente Allende naturalmente la situación del país era catastrófica, por eso hubo un movimiento gremial no en contra del gobierno, sino que contra el desabastecimiento. Ese movimiento gremial sumó a mucha gente, la historia no cuenta que participaron los mineros del cobre, la CUT democrática que presidía el dirigente Manuel Rodríguez, los bancarios, los sindicatos de trabajadores de la Papelera, estudiantes. Yo era muy joven, pero el paro de octubre del 72, fue un movimiento legítimo por la situación reinante.

-¿Y usted como se llevaba con Pinochet? ¿Fue pinochetista?

-No. A nosotros nos interesa, y se lo le dije al Presidente Boric, que a todos los gobiernos les vaya bien, porque eso significa que le va bien a todo el país y a toda la gente. Yo no soy pinochetista ni antipinochetista. Yo no soy anti nada. No es un cargo político el de dirigente gremial. Hay algunos que lo toman políticamente, pero este no es el caso.

-¿Ha pensado retirarse, está cansado?

-No estoy cansado, la gente me quiere, yo también a ellos, y he permanecido en este cargo porque he sido elegido, por una inmensa mayoría de dirigentes de todo el territorio nacional. No soy un dirigente que no se quiera ir; todo lo contrario, no me han dejado irme. Y me siento muy orgulloso, y agradezco ese afecto y ese cariño.