Senador PS critica a constituyentes: “La gente nos está diciendo que no van a votar Apruebo”

Electo con amplia mayoría en la X región y aspirante a presidir el PS, Fidel Espinoza, advierte que la eliminación del Senado, cambios al poder judicial y al derecho de propiedad están “atemorizando” a la ciudadanía. “Sería imperdonable farrearse la lucha de la gente en la calle por una embriaguez de los constituyentes”, agrega.

Aunque entra al ruedo por la polémica norma promovida por el Frente Amplio y el PC que reemplaza al Senado por un Consejo Territorial de escasas facultades -la que desató molestia en su partido y la Cámara Alta, donde podría impactar en las posibilidades de Boric de avanzar en su agenda-, el también expresidente de la Cámara de Diputados y senador electo por Los Lagos realiza una dura critica al trabajo de la Convención.

—¿Qué le pareció la polémica propuesta de eliminación del Senado?

—No voy a ser un defensor corporativo del Senado, pero los constituyentes están poniendo en riesgo lo más preciado que hemos tenido en 40 años: la posibilidad de construir una nueva Constitución con mayor justicia social, porque por querer ir por todo, van a quedar sin nada, porque hay mucha gente que votó por el Apruebo, pero está atemorizada por lo que están haciendo. Hoy son estas instituciones, ¿mañana por qué cosa vamos? ¿Por el derecho de propiedad? Hoy, lo que la gente quiere escuchar de los constituyentes son los grandes temas, que no se siga muriendo la gente en las urgencias o las listas de espera, que estén consagrados esos derechos en la nueva Constitución: la educación, el acceso a fibra óptica para que internet no sea un impedimento para estudiar, la migración, seguridad…pero nada de eso lo han hablado, y están abocados a una cacería de brujas, que puede ser un arma de doble filo, un balazo en los pies.

—¿A qué se refiere? ¿Lo dice pensando en el plebiscito de salida?

—A mí no me importa que me llamen senador o consejero territorial, voy a hacer igual la pega por la que me mandataron 55 mil votantes, ¡pero ellos quieren romper la institucionalidad democrática! Se pueden decir muchas cosas de Chile, pero hay una que no pueden decir: que es un país inestable, porque ha tenido estabilidad democrática, y el Senado -yo fui diputado 5 períodos- ha sido un contrapeso para mejorar leyes, no un obstáculo. Hay una animadversión de ellos con el Senado, y lo que van a conseguir es dañar la reputación y credibilidad de una Constitución que ha creado muchas esperanzas y sueños en los chilenos. Ponen en riesgo la nueva Constitución, íntegramente.

—Más allá de cómo los llamen, el tema es más bien que el Consejo Territorial podría intervenir solo en leyes regionales y presupuestarias. En contraste, algunos constituyentes como Jaime Bassa han llamado al Senado a hacer una autocrítica por su rol también.

—Lo importante es justamente que las instituciones las fortalezcamos y las mejoremos, no que las destruyamos y hagamos desaparecer porque creemos que hay que sacarlas del camino. Están equivocados, y se olvidan de una cosa: que la derecha en Chile tiene el 44% de los votos, y que están atemorizando a mucha gente que votó a favor del Apruebo el año pasado, y esa gente nos está diciendo en las calles y las poblaciones que no van a votar por aprobar en el plebiscito de salida, y eso es poner en riesgo la lucha de la gente en la calle desde el estallido en adelante. Sería imperdonable farrearse esta oportunidad por una embriaguez del momento de los constituyentes.

—De aprobarse la medida propuesta por la coalición de Boric en el Pleno de la Convención, ¿podría afectar las opciones de que el Senado apoye su agenda de reformas, como han advertido senadores PS, DC y UDI?

—No pudiese creer que el Presidente Boric se esté poniendo detrás de algo tan siniestro, que rompe la institucionalidad democrática, porque sería un balazo a sus pies, a su propio gobierno. No hay que olvidarse que muchas veces los gobiernos parten con alta adhesión, pero en la mitad del camino se presentan dificultades, y ahí va a requerir del mundo parlamentario para gobernar bien. El Presidente es inteligente para darse cuenta que su gobierno no puede estar secuestrado por grupos minoritarios de extrema izquierda que quieren que se rompa toda la institucionalidad. Lo digo no solo por el Senado, sino que el Poder Judicial y otras institucionalidades que han dado a Chile estándares internacionales.

—¿Qué otras cosas ve que ponen en riesgo el Apruebo en el plebiscito de salida?

—Por ejemplo, con la redacción del derecho de propiedad están asustando a mucha gente, porque le están haciendo modificaciones sustanciales, y es un error creer que esos cambios afectan solo a los ricos. Sería una irresponsabilidad que por querer ir por todo, terminemos destruyendo la posibilidad de que Chile tenga una nueva Constitución democrática, con las demandas de la gente. Espero que se den cuenta que el 80% del Apruebo no es todo de izquierda, la derecha está cerca de lograr que no haya nueva Constitución.

—El argumento que se daba para eliminar el Senado, citando el texto de la propuesta, es que lo consideran una “traba y limitación a la función pública” por su carácter “puramente conservador” y haber frenado algunas iniciativas. ¿Qué le parece ese argumento?

—No es un argumento democrático. Dicen respetar la soberanía popular, y nosotros ganamos las elecciones con las reglas del juego que democráticamente imperan en Chile, en un sistema que ya no es binominal. Están siendo bastante antidemocráticos. Quieren escudarse, para esta eliminación, en un tema territorial que nadie entiende, y propiciar un sistema incierto que no va a generar la tan anhelada estabilidad.

—De todos modos, la propuesta tuvo patrocinio de constituyentes PS.

—Es legítimo, pero no consideran que fueron electos en lista del PS. Los votó la gente, pero no hubiesen sido elegidos sin ir en la lista PS, y el PS en esto tiene claridad absoluta por el bicameralismo. Están actuando de forma apresurada y equivocada con la realidad, porque el modelo que tienen -entiendo- no ha sido utilizado en ningún país, y la Constitución no puede ser un experimento. Espero que se allanen a conversar con el partido que les dio espacio, y que el PS ponga los puntos sobre las íes en la materia, y tengamos una postura oficial como el partido de la bancada más fuerte en la Convención.

—Su nombre ha sido mencionado como carta para la elección PS de mayo, ¿va a competir?

— Ya tomé la decisión de participar en ese proceso e ir por la presidencia, para fortalecer las regiones, construir un partido más fuerte que saque la voz en los temas ciudadanos, que es lo que ha faltado. Mi nombre va a estar disponible si logramos construir una mayoría para tener una conducción en línea de construir un país con responsabilidad y mesura, porque los extremos no son buenos. Soy un hombre de cambios, pero los cambios deben ser pensando en el futuro, no pretendiendo romper todo, y no utilizando la nueva Constitución, que debe ser una herramienta para construir más igualdad, como una vendetta política. Estamos trabajando para construir una lista que vaya en esa línea.