Teillier hace gesto a Jadue y envía mensaje a La Moneda: Hay que mejorar la forma de hacer las cosas

Una semana después de darse a conocer las resoluciones del Comité Central del PC, que apuntó a reinvindicar el 18-O e impulsar un Plan Nacional de Masas para estrechar los vínculos con la calle, entre otras cosas, el presidente del PC, Guillermo Teillier, entregó nuevas señales a La Moneda respecto a lo que esperan del segundo tiempo de Boric. Sobre las críticas al alcalde de Recoleta señaló, en entrevista con El Siglo, lo siguiente: “No nos transformemos en catones de opinión pública, no descalifiquemos si queremos polemizar y avancemos en lo de fondo, que es salir adelante”.

Panorama general. En el Comité Central del fin de semana pasado, los comunistas endurecieron su posición respecto a cumplir con lo comprometido en la reforma tributaria y la de pensiones, además de la de salud. Pero, sobre todo, apuntaron a los déficit de gestión de la administración Boric en la agenda cotidiana de la ciudadana, marcada por la crisis económica y de seguridad, entre otras cosas.“Debemos consignar que el incremento de 100 pesos per cápita a la salud primaria, está por lejos de poder satisfacer las necesidades de salud de la población el día de hoy, esto se debe corregir”, señaló la resolución de la instancia. “La inseguridad de los sectores populares frente a la delincuencia y crimen organizado no pueden esperar las transformaciones de carácter estructural y se requieren de respuestas inmediatas que le permitan paliar las condiciones de deterioro social”.

En entrevista con El Siglo, Teillier profundizó en este aspecto y, de paso, hizo un gesto al alcalde Daniel Jadue, uno de los críticos más duros de La Moneda. A continuación parte del diálogo.

t13 Lee También > Tohá anuncia querella contra grupo que instaló artefacto explosivo en edificio de grupo Angelini

-Se desprendió de las Resoluciones del Pleno que el PC tendría una crítica a la gestión del Gobierno, que estaría planteando hacer mejor las cosas. De hecho se dice que “hay que mejorar la capacidad de gestión”.

-Bueno, el propio Gobierno está consciente de ello. Hay que mejorar la forma de hacer las cosas y establecer una agenda más clara y robusta a la población, que la sienta suya y no se contraponga al cumplimiento del programa, que vaya dando respuestas concretas a demandas que son acuciantes frente a situaciones como las alzas de precios, la delincuencia, la salud, la vivienda, el empleo. Más aún cuando, al parecer, se acercan momentos más difíciles para nuestra economía.

La resolución del Comité Central señala en uno de sus párrafos que se debe asumir “a plenitud que la la implementación del programa no es un compromiso desvinculado de un ejercicio continuo de gobierno popular y eficaz y, muy por el contrario, el deterioro en la gobernabilidad transformadora impide y atenta contra el cumplimiento del programa”.

Se trata, probablemente, de uno de los nudos del debate que se anida al interior del gobierno y entre las dos coaliciones de Boric: Sostener el programa original, dada la crisis económica y el desastre electoral del 4-S.

El PC, tal como en su penúltimo comité central, estima que el programa está bajo acecho. Y, en este contexto, el PC apunta por un lado a fortalecer la gestión del Ejecutivo, afianzar la unidad de Apruebo Dignidad y a potenciar en lo posible la alianza con la centroizquierda, en momentos en que la popularidad del Presidente sigue cayendo a niveles inéditos.

El factor Jadue. El presidente del PC fue consultado si Jadue representa una voz disidente en el PC. Y respondió: “No sé quién dijo que había sido la voz disidente en el Pleno. Tener alguna opinión diferente no es disidente y no sería el único. Se ha especulado hasta de su renuncia al partido, lo que no tiene ninguna base. Podemos estar de acuerdo o no con su forma de opinar públicamente o el contenido de las mismas, pero de ahí a ponerlo en la picota pública de los acusados no me parece. Hay declaraciones de otras autoridades legislativas o de partidos mucho más complejas. No nos transformemos en catones de opinión pública, no descalifiquemos si queremos polemizar y avancemos en lo de fondo, que es salir adelante”.

En los últimos días ha circulado la versión de que Jadue estaría coqueteando con algunos sectores de Comunes para levantar un partido, algo que el propio alcalde descartó, pero más importante aún, para muchos comunistas la voz de su ex candidato presidencial se ha hecho sentir con más fuerza al interior de la colectividad luego del triunfo del Rechazo y las señales ambiguas de Boric respecto a dejar el control político de su administración en manos de la centroizquierda, lo que terminó en una fuerte disputa entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático por el TPP11.

Jadue apunta a convertirse en un líder de la izquierda más crítica de la actual administración y capitalizar en ese sector el descontento con Boric, lo que se ha traducido en críticas de él al Presidente y su gobierno que el PC, tal como Teillier hace en esta ocasión, no confronta.

Sobre la disputa de las 2 almas del gobierno Teillier respondió: “Son dos conglomerados y nosotros respondemos en primer lugar por el nuestro. Pero somos una sola alianza, del fortalecimiento de ambos conglomerados y de una relación cada vez más afiatada depende en buena medida el éxito del Gobierno. Diferencias, creo que la que se originó por el TPP-11 ha sido la más complicada, quien puso en el tapete esta discusión sabía que se producirían fisuras que, si bien es cierto no ha significado rompimientos, ha causado daño al Gobierno ante la opinión pública de izquierda y sectores progresistas”.

Plan Nacional de Masas. Una de sus principales conclusiones del Comité Central del PC apuntó a lo siguiente: “Articular un Plan Nacional de Masas que permita retomar la iniciativa política, con base en la realización de los acuerdos políticos adoptados y las acciones contempladas en este pleno”. “Las principales reformas del gobierno junto las urgencias sociales más acuciantes requieren de un movimiento social activo e incidente”.

El PC fue probablemente el gran perdedor del plebiscito del 4-S y la ofensiva que plantean apunta a fortalecer su nexo con la calle y los movimientos sociales, una lección que aprendieron cuando participaron en el segundo gobierno de Bachelet y debilitaron sus vínculos con gremios que tradicionalmente controlaba la colectividad.

“¿Qué significa tener un “plan de masas” y plantear que hay que involucrar más al movimiento social con este Gobierno?”, se le consultó a Teillier en entrevista con El Siglo. Y envió otro mensaje a La Moneda: “Hay reformas o medidas del Gobierno que difícilmente puedan avanzar si no se hacen carne en el sentimiento popular, por ejemplo, la tributaria o la de pensiones. Y el partido se dispone a fortalecer esa relación con las organizaciones sociales. Para mejorar esta relación se necesita encarar las situaciones complejas, con un discurso que al mismo tiempo de prometedor, sea realizador, allí donde sea más necesario”.