El trasfondo de la inminente aprobación a la rebaja de quórum para reformar la Constitución

La iniciativa, a la cual el Gobierno no puso trabas, se votará a las 16:00 horas de este martes en la sala del Senado.

Este martes está en tabla la votación del proyecto de los 4/7, lo que supone un hito para la derecha en su ofensiva para otorgar credibilidad a su disposición de declarar la muerte de la Constitución de 1980.

Boric hoy no puso trabas a la iniciativa, pese a que el gobierno en principio se resistía a hacerlo para no visar la estrategia de Chile Vamos de "Rechazar para reformar". Pero ante la posibilidad de que el Rechazo se imponga el 4 de septiembre, como apuntan los estudios de opinión, los 4/7 pueden abrir la opción al gobierno de sacar adelante su programa de reformas. Las 2 coaliciones de Boric están enfrentadas.

Qué observar. Este martes, a las 16:00, el Senado votará el proyecto que busca rebajar el quorum para reformar la actual Constitución por 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, una iniciativa impulsada por los DC Matías Walker y Ximena Rincón, y Pedro Araya, independiente PPD. La iniciativa ya fue aprobada el 5 de julio, por unanimidad y en forma transversal, en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Para aprobar el proyecto en la sala se requieren 33 votos . Y todo apunta a que esta tarde, o mañana, se aprobará en la Cámara Alta.

. Y todo apunta a que esta tarde, o mañana, se aprobará en la Cámara Alta. Al menos 24 de los 25 de derecha votarán a favor (solo está en duda Rojo Edwards, del Partido Republicano).

(solo está en duda Rojo Edwards, del Partido Republicano). En el PPD al menos habrá 4 o 5 votos, entre ellos los de Pedro Araya, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Ximena Órdenes. En el PS votarán en favor otros 4 o 5 parlamentarios, como Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza, Alfonso De Urresti o Fidel Espinoza. Y en la DC ya están los apoyos de Walker y Rincón y, en teoría, el de Iván Flores.

Actualmente existen algunos capítulos de la Constitución que requieren los votos de los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio para ser modificados y otros necesitan los 3/5. Ambos han sido considerados como quórums supra mayoritarios, pues hacen muy poco viable realizar algunos de los cambios y de ahí la propuesta de reducirlos a 4/7.

Lo que se juega la derecha. A partir de las cartas que divulgaron los ex Presidentes Lagos y Frei, que revelaron que no votarán Apruebo y pidieron que la derecha se comprometa con una hoja de ruta a partir del 5 de septiembre, en caso de que triunfe el Rechazo, Chile Vamos dibujó un itinerario para dar muestras de su disposición a hacer cambios al texto constitucional y declarar la muerte de la Constitución de 1980, reformada por Lagos el 2005.

En primer lugar elaboraron un texto conjunto, mostrando algunos aspectos puntuales que buscan mejorar de la actual Carta Fundamental, hace una semana.

Y también, tras un acuerdo con sectores de la centroizquierda, empujaron la reforma a los 4/7.

En el sector reconocen que existe un problema de credibilidad, dada su negativa a las reformas en las últimas décadas. Y, en este contexto, los presidentes de la UDI, Javier Macaya; de RN, Francisco Chahuán; y de Evópoli, Luz Poblete, alinearon a todos los senadores de su sector para votar en favor de reducir a 4/7.

Se trata de dar cuerpo a la salida institucional que se propone en caso de triunfar el Rechazo, lo que corre también para los sectores de la ex Concertación que se inclinan por esa opción y que se han comprometido a realizar cambios a la Constitución. “La aprobación en Sala de los 4/7 es el primer gesto de muchos otros para darle una salida institucional al Rechazo”, señaló a Ex-Ante el senador Chahuán.

El giro de La Moneda. Este martes, horas antes de la votación, Boric se refirió a la votación. “Nosotros no tenemos ningún problema con este proyecto, me parece bien que por diferentes medios se desaten todas las trabas. Nuestra energía está puesta como gobierno en informar respecto del plebiscito”. “Todas las reformas que se hagan en el intertanto son facultades del Congreso, nosotros no tenemos problemas, no ponemos obstáculos”, añadió.

El Presidente dio un giro. “Se demoraron un poco”, ironizó en junio, durante un viaje a EEUU, sobre la determinación de la oposición de modificar la Constitución. Entonces, La Moneda, así como del bloque PC-FA, salieron a poner un dique de contención a la iniciativa, que suponía -en clave política- timbrar un certificado a la opción de Rechazar para reformar y abrir un “plan B”, opción a la que el oficialismo se resistía.

Pero el avance de la iniciativa y los resultados de las encuestas que dan por ganador al Rechazo por un margen de al menos 15 puntos no dejó margen al Presidente.

Más aún, el aprobar los 4/7 permitiría al gobierno garantizar las reformas estructurales que busca impulsar y que requieren quórum supra mayoritarios, en caso de que gane el Rechazo.

Uno de ellos es, por ejemplo, es el sistema previsional. Otros son las reformas a la salud o disposiciones relacionadas con el medioambiente.

La resistencia del FA-PC. El problema es que en las 2 coaliciones de Boric existen diferencias de fondo. El presidente del Senado Álvaro Elizalde dijo este martes a radio Biobío que el rebajar los 4/7 permitirá superar los quórum supra mayoritarios que el socialismo ha criticado. Y lo ejemplificó con el artículo 19 de la Constitución, señalando que en el Congreso bien podría cambiarse el concepto de Estado Subsidiario por el de Estado Social de Derechos, que está contenido en la propuesta de la Convención Constitucional.

El PC, sin embargo, se opone. Guillermo Teilllier ha dicho que esa opción es oportunista y un contrasentido. Los comunistas dicen que hay que enfocarse en divulgar el texto propuesto por la Convención y que la derecha tiene que poner los cambios sobre la mesa. En el partido no están dispuestos a otorgarle legitimidad al Rechazar para reformar, lo mismo que en el FA.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA) intentó dilatar la discusión de los 4/7, pidiendo una segunda discusión en la Cámara Alta, lo que no llegó a puerto.

Agencia Uno Lee También > Exconvencionales UDI viajan a Bolivia para ver “in situ” efectos de una Constitución “plurinacional”

La ruta constitucional. El senador Matías Walker (DC) valoró que Boric no ponga trabas ni a este proyecto ni a otros que está siendo impulsado por senadores del PS y el quórum de los 4/7 -cuya votación podría retrasarse por el debate del veto aditivo a la ley de infraestructura crítica solicitada hoy por el gobierno- tiene una enorme implicancia para la población. Citó, por ejemplo, la modificación de todos los capítulos de la Constitución, en especial el capítulo 15, lo que permite revitalizar el proceso constituyente en caso de ganar el Rechazo el 4 de septiembre.

El senador Araya tiene una idea similar. Dice que que “cualquier modificación asociada” al proceso constitucional requiere de 4/7.

Aquello implica, por ejemplo, que ese quorum refrende un acuerdo político que -en caso de ganar el Rechazo- llame a una comisión de expertos o una nueva Convención para reformar la Constitución, como ha planteado Boric, apuntando a que el hastío con el proceso lleve agua al molino del Apruebo.

Esta tesis implica que todas las normas que regularon la Convención eran transitorias y que se agotarán en el plebiscito del 4 de septiembre.

Los actuales quorum en el Congreso. La Cámara Baja está compuesta de 155 integrantes. Un quorum de 4/7 se alcanza con 89 diputados. Eso implica como base los 68 parlamentarios de derecha, incluyendo Chile Vamos y la quincena de republicanos. Para llegar al mínimo necesario requerirían también al Partido de la Gente (7 más Francisco Pulgar), a la Democracia Cristiana (8) y a parte del bloque Socialismo Democrático (29) que integran el PS, PPD, PR y P. Liberal.

Un quorum de 2/3 consiste en 103 diputados. La suma íntegra de la derecha (68), PDG (8) y DC (8) es de 84, por lo que no alcanzan. Si suman al bloque PS-PPD sí superan el mínimo. Pero el conjunto de Socialismo Democrático es amplio: PS (13), PPD (7), PR (4) y PL (4), más independientes.

En el Senado los 4/7 se logra con 29 senadores. Un quorum de 3/5 equivalen a 30 y el de 2/3 a 33.

Al igual que en la Cámara, ninguna fuerza política alcanza un mínimo de 4/7. La oposición cuenta con 24 senadores; el P. Republicano, con uno; la DC, 5; y el Socialismo Democrático aglutina 13 parlamentarios. Apruebo Dignidad, en tanto, llega a 5 y hay 2 senadores independientes.