Abuela genera controversia al cobrarle a su familia por hacer la cena de Navidad

La mujer de 63 años le pide a sus hijos y nietos que paguen la cuota antes del 1 de diciembre o no podrán asistir a la cena familiar.

Una mujer de Reino Unido ha generado controversia luego que diera a conocer que les está cobrando a su familia para que puedan ser parte de la cena navideña .Incluso sus nietos de tres años deben pagar.

Caroline Duddridge de 63 años comenzó esta tradición luego de la muerte de su esposo . “Como muchas mamás y abuelas que siempre preparan la cena de Navidad, no podía pagar el costo de comprar todos los regalos y pagar la comida completa” señaló al New York Post.

La mujer, que es madre de cinco hijos y abuela de seis niños, detalló que a los adultos deben pagar 18 dólares (alrededor de 16 mil pesos), mientras sus nietos de entre 9 y 13 años deben pagar ente 3 y 6 dólares (3 mil y 5 mil pesos chilenos aproximadamente).

Caroline también aseguró que los invitados deben pagar antes del 1 de diciembre o de lo contrario, no podrán asistir al evento .

"No es robo de dinero, simplemente tiene sentido presupuestar y distribuye el costo de manera justa entre todos en la mesa. Esperar que una persona pague toda la comida y la prepare, limpie, use la calefacción y la electricidad es demasiado. El monto que cobro por la cena incluye la electricidad. Es la única forma de hacerlo", comentó Duddridge.

Sin embargo, algunos internautas criticaron la actitud de la inglesa señalando que ese no es el real espíritu de la navidad y comentaron: “La Navidad se trata de dar, no de recibir”, “Yo no celebraría Navidad en su casa” y “Solo pídeles que te ayuden a lavar los platos”.