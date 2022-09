Hombre de 76 años vende encededores para sobrevivir: Su llanto conmovió en redes

El hombre dijo estar atravesando “un momento muy difícil” que lo tenía “muy angustiado".

Este lunes se viralizó un video en redes sociales de un hombre jubilado de 76 años, quien es vende encededores en la calle en Argentina para poder llevar dinero a su hogar. El registro fue compartido en TikTok y Twitter.

En el video, que dura 2 minutos y 11 segundos, se logra ver que hay dos personas consumiendo en un local comercial y un hombre mayor se acerca a su mesa para venderle sus productos. Cuando le preguntaron por su edad al jubilado, él señaló que tenía 76 años y además, dijo estar atravesando “ un momento muy difícil ” que lo tenía “muy angustiado".

La persona le preguntó al hombre de 76 años si“querés salir adelante”, y seguido de esto, este no aguantó las lágrimas y rompió en llanto.

Tras el episodio, el “cliente” le dio dos mil pesos argentinos (unos 12 mil pesos chilenos) al hombre y le pidió que no le vendiera nada, mientras lo consuela. Luego, el hombre de 76 años les pide que no se enojen, a lo que le responden: “No estoy enojado. Estoy contento de ayudarte porque sé que es para comer”.