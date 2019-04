[VIDEO] "No eludo enfrentar a la justicia": La última entrevista de Alan García antes de dispararse

El ex presidente de Perú, Alan García, se disparó en la cabeza la mañana de este miércoles, minutos antes que efectivos policiales ingresaran a su hogar para detenerlo preliminarmente, en el marco de la investigación del caso Odebrecht.

Sin embargo, horas antes, en una entrevista al medio peruano RPP, el ex mandatario se mostraba afable, tranquilo y sin problemas para enfrentar a la justicia.

De hecho, aseguró que "no eludo enfrentar a la justicia", aunque sí tenía reparos con la detención preliminar porque reiteró en varias ocasiones que no habían pruebas en su contra.

"No hay ninguna razón fáctica, hecho concreto, todo es especulación, y con especulaciones no se priva a una persona de la libertad ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente", indicó el ex presidente.

Además calificó la detención preliminar como "una situación difícil", agregando que "yo confío en la historia, soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia, y si me permite creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú".

La entrevista, en la que en todo momento se vio a García tranquilo y a ratos sonriente pese a lo difícil que se veía el escenario judicial, terminó con él señalando que "aquí lo que habría que hacer es esperar con paciencia".

Horas después se disparó en el cráneo y un equipo de 27 cirujanos de distintas especialidades intenta mantenerlo con vida.