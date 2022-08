Alberto Fernández, Presidente argentino: "Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así"

El mandatario se refirió en una entrevista a la investigación contra su vicepresidente Cristina Fernández y aludió al fiscal fallecido en 2015.

El Presidente argentino, Alberto Fernández, hizo una cerraa defensa a su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigada por presunta corrupción en un caso conocido como "causa vialidad".

En entrevista con "A dos voces", del canal TN, Fernández señaló que a esta altura del caso, "no tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena", a la vez que aseguró que "Cristina Kirchner (sic) no tienen nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen".

🔴 "Hasta acá, Nisman se suicidó", dijo #AlbertoFernándezEnTN y agregó: "Espero que el fiscal Luciani no haga algo así".

La oposición salió a criticar la comparación entre Diego Luciani y el fiscal que acusó a CFK de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA

En la conversación el mandatario también aludió al fiscal Diego Luciani, que ha señalado que tiene "tres toneladas de pruebas" y lidera la investigación y pide 12 años de cárcel para la "señora K".

"Nisman se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, espero que Luciani no haga algo así", dijo Alberto Fernández recordando el caso de Alberto Nisman, fiscal que llevaba causas por el atentado a la AMIA y cuyo cadáver apareció en su departamento el 18 de enero de 2015. Aunque se informó un suicidio, hay ciertas dudas sobre la causa de muerte.

Fernández siguió con sus críticas a Luciani: "Le regalaría algunos tratados de derecho penal. Lo escuché y me pareció de una debilidad jurídica asombrosa lo que dijo. Por mucho que grite Justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos".

Con todo, la declaración de Fernández sobre Nisman generó controversia en Argentina y la oposición ya anunció acciones legales. El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferrari, adelantó que se ingresará una denuncia "por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso y al fiscal Luciani.