Asamblea General de la ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos

La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió este jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo por haber invadido Ucrania .

De los 193 miembros de la asamblea, 93 votaron a favor , 24 en contra y 58 se abstuvieron, lo que sugiere un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia. Es la segunda suspensión de un país del consejo, después de Libia en 2011.

Por su parte, Ucrania expresó este jueves su agradecimiento por la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos y afirmó que a los "criminales de guerra" no les cabe estar representados en esa instancia de la ONU.

"Los criminales de guerra no tienen lugar en los organismos de la ONU a cargo de la protección de los derechos humanos", dijo el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, en Twitter.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.