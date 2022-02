Bachelet acusa que acciones rusas en Ucrania "violan claramente el derecho internacional"

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU acusó que lo registrado en las últimas horas en Ucrania "pone en riesgo innumerables vidas civiles" y llamó a ponerle un fin "inmediato".

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, aseguró que las acciones militares de Rusia en Ucrania "violan claramente el derecho internacional".

Fue durante la madrugada de este 24 de febrero que Rusia concretó el inicio de su invasión a Ucrania, lo que ha implicado un despliegue militar de gran envergadura en la frontera entre ambos países, además de ataques en distintos puntos.

"Los civiles de varias partes de Ucrania se despertaron con los sonidos de un fuerte bombardeo y están aterrorizados por una escalada mayor, y muchos huyeron de sus casas", afirmó Bachelet.

En esa línea, agregó que "esta acción militar viola claramente el derecho internacional y pone en riesgo innumerables vidas civiles. Debe ser detenido de inmediato".

"Los Estados que no toman todas las medidas razonables para resolver sus disputas internacionales por medios pacíficos no cumplen con su obligación de proteger el derecho a la vida", acusó la ex Presidenta de Chile.

"Han surgido informes de ataques militares cerca de las principales ciudades con poblaciones significativas, incluidas Kharkiv, Kramatorsk, Odesa, Mirupol y la capital, Kiev", agregaron a través de la declaración emitida por la ONU.

Y Bachelet emplazó que "la protección de la población civil debe ser una prioridad. El uso de armas explosivas en zonas pobladas debe -a toda costa- evitarse".

"También está en marcha una guerra de información y es particularmente crucial en este momento que sigamos monitoreando de cerca e intentemos verificar los informes de violaciones de derechos humanos, incluidas víctimas civiles, daños a objetos civiles, incluida infraestructura crítica y otros impactos en los derechos humanos", cerró Bachelet, quien llamó a respetar la ley internacional.