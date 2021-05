Obama tras reportaje sobre OVNIS en EE.UU.: "Hay imágenes y registros de objetos en los cielos"

El programa 60 Minutes, de la cadena CBS, abordó “el reconocimiento a regañadientes del Gobierno estadounidense” de los OVNIS.

Un reportaje del programa 60 Minutes, de la cadena estadounidense CBS , el cual aborda “el reconocimiento a regañadientes del Gobierno estadounidense” de los OVNIS , ha despertado un nuevo interés durante los últimos días por los objetos voladores no identificados.

Las reacciones en el país norteamericano van desde la ex estrella de la NBA, Shaquille O’Neal, hasta Barack Obama, quienes han expresado públicamente sus opiniones al respecto.

Reproducción Lee También > El Pentágono confirma que el video filtrado del ovni en forma de pirámide es auténtico

Preguntado por el tema de los OVNIS durante una entrevista el pasado martes, el ex presidente confirmó que existen “imágenes y registros” de objetos no identificados, según profundizó este jueves la edición estadounidense de The Guardian , entre otros medios del país.

El reportaje coincide con un momento en el que el Departamento de Defensa estadounidense y las agencias de inteligencia deben presentar en junio un informe oficial –muy esperado– sobre los misteriosos avistamientos aéreos.

El programa entrevistó a diversos testigos creíbles, entre ellos un antiguo piloto de la Marina que aseguró haber visto fenómenos aéreos no identificados, “todos los días durante al menos un par de años”.

Esto llevó a Obama a entregar su parecer sobre los fenómenos aéreos. “Lo que es cierto, y estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en los cielos, que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se movieron, su trayectoria”, dijo a la CBS .

“No tenían un patrón fácilmente explicable. Y bueno, ya sabes, creo que la gente todavía se toma en serio el tratar de investigar y averiguar lo que es. Pero no tengo nada sobre lo que informar hoy”, agregó.

Paralelo a eso, el presentador de Fox News Tucker Carlson, quien ha cuestionado la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, también comentó acerca del reportaje en su programa del pasado lunes que “el Pentágono admite que no sabe qué es esto”, luego de mostrar a sus espectadores imágenes de lo que sería un OVNI.

“Desde el punto de vista de la seguridad nacional, es un problema muy grande”, complementó el conservador.