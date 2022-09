"Es una guerra que escogió un hombre": el fuerte discurso de Biden contra Putin ante la ONU

En uno de los discursos más esperados de la 77ª reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de EE.UU., Joe Biden, arremetió contra el líder ruso, Vladimir Putin, por la guerra en Ucrania.

El mandatario calificó la invasión rusa como "una guerra innecesaria y brutal" de la que responsabilizó directamente a Putin por los últimos seis meses de ataques en territorio ucraniano.

"Es una guerra que escogió un hombre, para ser muy franco. Hablemos con franqueza: un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU invadió a su vecino y trató de borrar a un Estado soberano del mapa".

Pidió al mundo "ver estos actos horrendos por lo que son" y descalificó la justificación de Rusia de que tenía que lanzar una "operación especial" en Ucrania para defender su propia integridad y liberar a los ucranianos de un "gobierno nazi".

AFP - Volodimir Zelenski