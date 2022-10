Zelensky habla con la BBC: "Están preparando a los rusos para la guerra nuclear"

El mandatario de Ucrania afirma que los funcionarios rusos han comenzado a preparar a su sociedad para el posible uso de armas nucleares, aunque aclara que no cree que Rusia esté lista para usarlas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que los funcionarios rusos han comenzado a "preparar a su sociedad" para el posible uso de armas nucleares, pero agregó que no cree que Rusia esté lista para usarlas.

En una entrevista con la BBC, el presidente Zelensky negó haber instado a atacar a Rusia y afirmó que se había traducido mal un comentario suyo anterior.

"Hay que usar golpes preventivos", dijo refiriéndose a las sanciones, "no ataques".

En las últimas semanas, el ejército ucraniano ha recuperado grandes extensiones de territorio en una exitosa contraofensiva que ha obligado a las tropas rusas a abandonar las posiciones que ocupaban desde hace mucho tiempo.

En lo que Kyiv describe como la respuesta de Moscú a sus derrotas, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha incorporado a su país cuatro regiones parcialmente ocupadas de Ucrania.

Las anexiones, ampliamente consideradas como ilegales, han generado temores de una posible escalada en la guerra que empezó hace siete meses.

El presidente Putin y otros altos funcionarios rusos han sugerido que armas nucleares, posiblemente armas tácticas más pequeñas, podrían usarse para defender esas áreas, aunque los funcionarios occidentales dicen que no hay evidencia de que Moscú esté preparado para hacerlo.

Discurso amenazante

Hablando en inglés en el despacho presidencial en Kyiv, el presidente Zelensky dijo: "Empiezan a preparar a su sociedad. Eso es muy peligroso. No están listos para hacerlo, para usarlas. Pero comienzan a comunicar. No saben si las usarán o no. Creo que es peligroso incluso hablar de eso".

Luego, en ucraniano, dijo a través de un traductor: "Lo que vemos es que a la gente de Rusia en el poder le gusta la vida y, por lo tanto, creo que el riesgo de usar armas nucleares no es tan definitivo como dicen algunos expertos, porque ellos entienden que no hay vuelta atrás después de usarlas, no solo [para] la historia de su país, sino [para] ellos mismos como personalidades".

Zelensky negó haber llamado a realizar ataques contra Rusia durante un evento en línea el jueves y dijo que se había malinterpretado la palabra ucraniana que usó.

El comentario inicial fue denunciado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, como "un llamamiento para iniciar otra guerra mundial", mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que demostraba por qué Rusia tenía razón al lanzar su operación en Ucrania.

"Después de esa traducción", dijo el presidente Zelensky, "ellos [los rusos] hicieron [las cosas] a su manera, como les resulta útil a ellos, y comenzaron a retraducirla en otras direcciones".

La entrevista tuvo lugar horas después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, dijera que la amenaza rusa de usar armas nucleares había acercado al mundo al "Armagedón" más que nunca desde la crisis de los misiles en Cuba durante la Guerra Fría.

El presidente Zelensky dijo que es necesario actuar ahora, ya que las amenazas de Rusia son un "riesgo para todo el planeta".

Afirmó que Moscú "ya ha dado un paso" al ocupar la central nuclear de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa, que el presidente Putin está intentando convertir en propiedad rusa.

Dijo que unos 500 soldados rusos se encuentran en la central, aunque el personal ucraniano sigue operando en ella.

"El mundo puede detener urgentemente las acciones de los ocupantes rusos", dijo el presidente Zelensky.

"El mundo puede aplicar el paquete de sanciones en estos casos y hacer todo lo posible para que abandonen la central nuclear".

Contraofensiva ucraniana

Dotado de sofisticadas armas suministradas por Occidente, el ejército ucraniano ha realizado importantes avances en el este y el sur, recuperando ciudades y pueblos incluso en zonas que, según el Kremlin, ahora forman parte de Rusia.

El presidente Zelensky dijo que las fuerzas rusas están dando una "lucha bastante buena", pero que Ucrania había recibido armas -"no diré que tenemos suficientes ahora"- y que los soldados están motivados para avanzar.

Los reveses del ejército ruso, que suponen una gran vergüenza para el presidente Putin, han suscitado críticas inusuales contra los militares de ese país.

En medio de las pérdidas, Putin anunció la movilización de cientos de miles de reservistas, lo que dio lugar a inusuales protestas contra la guerra en Rusia y a un enorme éxodo de hombres en edad militar.

Zelensky instó a los rusos a "luchar por su cuerpo, sus derechos y su alma".

"Esos chicos movilizados ahora, vienen sin nada. Sin armas ni blindaje. Los arrojan aquí como carne de cañón... Si quieren ser kebabs, bien, que vengan. Pero si al fin y al cabo son personas y creen que esta es su vida, tienen que luchar", dijo.

"Todo lo que teme Putin... y no es el golpe nuclear, tiene miedo de su comunidad. Tiene miedo de su gente. Porque solo esa gente es capaz de sustituirle hoy en día. Quitarle el poder. Dárselo a otro", agregó.

Preguntado sobre si el presidente Putin podría sobrevivir en una eventual victoria ucraniana en la guerra, dijo: "No me importa".