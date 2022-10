"Estar viva es un milagro": El duro relato de chilena sobreviviente al accidente en Rep. Dominicana

Karol Vásquez es una de las 15 sobrevivientes al volcamiento de un bus con turistas en Punta Cana. En diálogo con T13 relató lo vivido y lo que recuerda de antes y después del fatal accidente.

Karol Vásquez (27) es una de las chilenas que sobrevivió al fatal accidente de tránsito registrado en República Dominicana durante este jueves.

Fue durante este 6 de octubre que un bus que trasladaba turistas volcó, dejando dos muertos y casi medio centenar de heridos.

En diálogo con T13, Karol Vásquez afirmó que "creo que estar viva en este momento es un milagro ".

"Mi amiga eligió el asiento en donde nos sentamos y, finalmente, toda la gente que iba en la fila donde yo estaba salió menos herida que los que estaban del lado del conductor. Nosotros caímos encima de ellos", contó.

De igual manera, sostuvo que " no pudimos ni siquiera afirmarnos , porque fue todo tan rápido. Ni siquiera llevábamos media hora de viaje, salimos del hotel, nos recogieron y todo pasó muy rápido".

Vásquez reconoció que sigue "shockeada, porque las imágenes realmente son muy fuertes. Vivirlo en carne propia... jamás me había tocado vivir un accidente así, así que por suerte no me pasó nada grave. Estoy con moretones, heridas, pero bien. No quiero ni imaginara cómo se sienten las familias que perdieron a sus seres queridos o están en extrema gravedad".

Sobre qué recuerda de los instantes previos al accidente de tránsito, la turista chilena relató que "el chofer iba muy rápido (...) no sabemos a cuánta velocidad. Yo sentí que iba rápido, la curva que dio fue muy rápida".

De acuerdo a lo que pudo conocer preliminarmente, el chofer habría señalado que "iba derecho y se le cruza un camión (...) entonces no tuvo cómo frenar y era como o chocar con el camión o dar la vuelta en 'u' y esquivar a este camión. Y lo que el chofer hace es como hacer el 'mal menor' , que era dar la vuelta pero en alta velocidad, en una curva muy cerrada... y nos volcamos. Fue todo en un segundo, pasó todo muy rápido, lo único que vi fue sentir los golpes y cuando todo paró la gente gritaba súper adolorida".

Tras registrarse el accidente "la gente lograba salir como podía (...) salimos por la ventana y la gente que estaba afuera también estaba prestando ayuda dentro de lo que podía. No habían ambulancias, las ambulancias no llegaban, se demoraban mucho".

En esa línea, afirmó que hubo gente que, a la espera de las ambulancias, decidió trasladarse en vehículos particulares a centros hospitalarios, principalmente para atender a las personas en estado de mayor gravedad.

Junto a Karol Vásquez, otros 14 connacionales fueron afectados por el accidente, según informó la Cancillería durante la tarde de este jueves. Junto con ello, se descartó que haya fallecidos de nacionalidad chilena.