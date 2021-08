Ciclón Ida se convierte en huracán al acercase a Cuba según servicios meteorológicos de EE.UU.

El ciclón tropical Ida se convirtió este viernes en un huracán al acercarse a las costas de Cuba, según anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Ida se sitúa a 50 kilómetros al este de la Isla de la Juventud, en Cuba, y se desplaza hacia el noroeste con vientos máximos sostenidos de unos 120 km/h . El domingo podría tocar tierra en Luisiana, según las previsiones del centro meteorológico.

Ida has strengthened into a 65-mph tropical storm this morning and it is forecast to become a hurricane when it nears western Cuba later today. Hurricane Warnings have been issued for the Isle of Youth and the Cuban provinces of Pinar del Rio and Artemisa. pic.twitter.com/DhmnspzoXT