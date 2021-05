Colíder del Partido Maorí es expulsado del Parlamento neozelandés por protestar haciendo un "haka"

Rawiri Waititi, colíder del Partido Maorí, fue expulsado del Parlamento neozelandés este miércoles por hacer un “haka” –la tradicional danza maorí– en protesta por “la retórica y propaganda racista” del opositor Partido Nacional.

La líder de éste, Judith Collins, arremete desde hace un par de semanas contra la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, por buscar caminos para que los indígenas puedan ejercer de mejor manera sus derechos.

De acuerdo con la versión de Collins, quien no ha presentado pruebas al respecto, estos intentos son parte de “una agenda separatista”.

La tensión escaló durante la presente jornada cuando la colíder del Partido Maorí Debbie Ngarewa-Packer le preguntó a Ardern si cree que “los continuos ataques contra los maoríes son racistas”, aludiendo a los actos de Collins.

