Comediante mexicano perdería movilidad en un brazo tras caerse jugando realidad virtual

Eugenio Derbez sufrió el accidente ocurrió en agosto pasado y ha requerido de varias cirugías.

Un difícil momento de salud vive el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez.

En agosto pasado el artista sufrió un accidente mientras jugaba con un casco de realidad. Derbez se cayó y se fracturó un hombro , por lo que ha debido someterse a varias cirugías reconstructivas.

Getty Images - papas fritas Lee También > Brasil: Mujer muere al caer en una máquina trituradora de papas fritas

Sin embargo, la situación no es buena. Fue el mismo actor quien en un live de Instagram que los doctores le dijeron que no podría levantar el brazo sobre la cintura .

“No más que el brazo; no más de acá. Que nunca más. Y, mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, pero bueno, estoy muy bien”, dijo en el diálogo con el portero de la Selección de México, Guillermo "Memo" Ochoa.

Derbez aseguró que no tiene fuerza en el brazo pero que igual ha tenido grandes avances en su recuperación: "Ya me quitaron el cabestrillo. No me han quitado lo ‘cabrestillo’, eso no me lo han quitado, pero ya me quitaron el cabestrillo”, dijo según consignó Univisión.