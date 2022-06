Congresista estadounidense cita a LasTesis para agradecer apoyo sobre el derecho al aborto

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez citó al colectivo feminista nacional LasTesis.

A través de su cuenta de Twitter, la activista y política de ascendencia puertorriqueña escribió un fragmento de “Un violador en tu camino”, himno feminista originado durante el estallido social en Chile, en 2019 .

Lo anterior, luego de compartir este viernes una noticia en que activistas a favor del derecho al aborto debieron protegerla para evitar que se acercaran a ella las personas que celebraban en la capital la decisión de la Corte Suprema, de eliminar el derecho al aborto.

“Gracias a todes por su solidaridad. Estamos en esta lucha juntes, con la inspiración de nuestras vecines Latines y en todo el mundo”, escribió, además, en la red social.

Alexandria Ocasio-Cortez, también conocida por sus iniciales AOC, hizo historia al convertirse, con 30 años, en la congresista más joven de Estados Unidos. Hoy, quien representa al ala más izquierdista de los demócratas, tiene 32.

Destacar que esta no es la primera vez que AOC menciona a LasTesis. Ya en diciembre de 2019 escribió en español y en inglés el coro de la canción creada por el colectivo, expresando además su “solidaridad con nuestras hermanxs en Chile”.

🎶 ¡Y la culpa no era mía/

ni dónde estaba/

ni cómo vestía.

El violador eres *tú.* 🎶

-

🎶 And the fault wasn’t mine/

Nor where I was/

Nor what I wore.

The violator is *you.* 🎶



Hell yes 💥 Solidaridad con nuestras hermanxs en Chile 🇨🇱

pic.twitter.com/XPtSfGzr1W